Отмена режима самоизоляции в Новосибирске: что теперь можно, как власти помогут сибирякам

22 Июль 2020 2020-07-22T11:31:49+03:00

Рассказываем, как будет проходить отмена режима самоизоляции в Новосибирске в августе

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Отмена режима самоизоляции в Новосибирске: 22 июля на пресс-конференции Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что на август пока не планируют послаблений. Кинотеатры останутся закрыты, но могут разрешить работу спортивных секций.

— В ближайшее время серьезных и кардинальных решений до 1 сентября не предполагаем, даже в части послаблений. По-прежнему сохранится масочный режим. Я прислушался к мнению моих коллег из сферы физкультуры и спорта, которые предложили возобновить занятия спортивных детских и юношеских школ. Ожидаю, что в начале августа мы это решение примем. Это определенная подводка в началу учебного года. 1 сентября школы приступят к занятиям в обычном формате, очно, где возможно, проведут торжественные мероприятия, но с соблюдением мер безопасности, от входного температурного контроля до дезинфекции. До 1 сентября останутся закрыты кинотеатры, театры и другие развлекательные объекты, — сказал Андрей Травников.

Губернатор также отметил, что система здравоохранения за последний месяц работала без перегрузок и продолжит работать в прежнем режиме до конца августа.

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