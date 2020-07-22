В Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 человек: что о них известно
В среду, 22 июля, стало известно о том, что от коронавируса умерли еще 4 человека. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год и 71 год, и женщины, им было 60 лет и 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 179 человек, — говорится в сообщении оперштаба.
Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 79 человек, самостоятельно не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 15 пациентов.
За последние сутки коронавирусом заболели 113 человек, выздоровел - 91 пациент.
С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 8 401 человека, в том числе 504 ребенка, выздоровели 6 390 пациентов.
Напомним, в регионе по-прежнему еще действует ряд ограничительных мер: закрыты кинотеатры, фитнес-клуб, под запретом массовые и развлекательные мероприятия. Тем не менее, уже работают магазины, в том числе торговые центры, летние веранду кафе и ресторанов. Обязательное требование — в общественных местах быть в защитной маске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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