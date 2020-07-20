Квартиру с плесенью и мухами теперь не узнать: незнакомцы сделали «настоящий евроремонт» для матери четырех детей

Эта история - прекрасное доказательство того, что добро существует. И проявляется порой совершенно внезапно. 25-летняя Анастасия Петренко, возможно, узнала об этом впервые: она не была избалована в детстве, рано потеряла мать, а опекунша отказалась от нее, сдав в детский дом. После выпуска девушка поселилась в квартире, что досталась от умерших дедушки с бабушкой. Раз есть свое жилье - от государства другого не положено. Даже если в твоем доме протекает потолок, а стены из-за сырости покрываются плесенью.

Из-за сырости по стенам расползалась плесень, дети жили в жутких условиях. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

С будущим отцом своих ребятишек Настя познакомилась еще в детдоме. Говорит, там Саша во всем помогал, а теперь… детей любит, но по хозяйству от него никакого проку.

О плесневеющей квартире, в которой прописались стаи мух, узнала новосибирская правозащитница Анна Тажеева, рассказала об этом КП-Новосибирск.

- Крыша течет. Плесень, грибок… Вот снова дождь был, так в ванной под ним прямо мыться можно было - все протекает. Могла бы крышу починить - сама бы сделала, - обреченно вздохнула хозяйка, когда мы дозвонились до нее.

«Меня взяла под опеку тетя Оксана, а потом отдала в детдом» - многодетная мать из дома с плесенью рассказала свою историю. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

О непригодной для жизни квартире мы рассказали в «Комсомолке», отправили запрос в областное министерство ЖКХ. Чиновники отреагировали - прислали ответ: «Дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции не признан… Ремонт крыши дома выполнен в 2019 году».

То ли крыша дома не знала, что она пережила недавний ремонт, то ли не могла сдержать слез от этого ремонта, но с потолка продолжало капать. И капало бы дальше, если бы снятое в квартире видео не попалось на глаза Дмитрию Щекурину. Обычный рукастый мужик, сам женат, в скором времени рассчитывает завести ребенка с любимой супругой. А сейчас увидел, в каких условиях живут вот эти четверо малышей. И не выдержал…

- Обзвонил друзей, решили помочь. Скинулись, купили материалы. Не самые дорогие, но точно лучше того, что было. Пока шли выходные, помогли с ремонтом, - скромно объяснился Дмитрий, отвечая на звонок КП-Новосибирск.

Дмитрий узнал об этом доме, посмотрев видео в интернете. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

В команде внезапных тимуровцев, которую собрал Щекурин, оказалось пять человек. Помогают кто как может, а сам Дмитрий и его друг Данил Урватенко ввязались в эту историю по полной. Побелили потолки, отремонтировали проводку, покрасили окна, заменили двери, постелили линолеум, наклеили обои.

Самой хозяйке с детьми на время ремонта пришлось съехать к подруге. Но Анастасия прибегала помочь - помыть да мусор убрать. И с ошеломлением видела, как преображается ее «двушка». То, что с ней произошло, называет не иначе, как «евроремонт»:

Пока все отдыхали – сделали ремонт: взрослые «тимуровцы» рассказали, как поменяли жизнь многодетной матери и ее детям. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Пришли. «Здравствуйте, - говорят. - Хотим вам помочь, завтра с восьми утра начинаем». Что я, отказываться буду? Сама поехала к подружке, а они мне настоящий евроремонт сделали.

Буквально перед неожиданным визитом гостей Настя читала комментарии злопыхателей в интернете. Узнав о ее протекающем доме, многие костерили саму многодетную мать. Ругали, что дети ее живут в запущенных условиях. После травли Анастасия совсем не ожидала увидеть помощников.

Узнав, в каких условиях живет семья, на помощь пришли незнакомцы и преобразили квартиру: смотрите сами, как изменилась комната. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

- Приятно, что не все люди злые. Приятно, что есть люди, которые хотят кому-то помочь, - растрогана она.

Впрочем, этот ремонт - еще не все. Дмитрий кинул клич по соцсетям, ожидая, что кто-нибудь поделится мебелью. А еще, узнав о Насте и ее ребятишках также из интернета, компания молодых мам собирает для них вещи. Так что для этой семьи нынешнее лето станет по-настоящему переломным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791541" frameborder="0"></iframe> Незнакомцы сделали «настоящей евроремонт» для матери четырех детей.

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