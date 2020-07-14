«Заберите меня отсюда, мне страшно»: пенсионер, который погиб под обвалившейся крышей, предчувствовал беду

В Новосибирске утром, 14 июля, из-за обрушения крыши в жилой комнате погиб пенсионер. ЧП произошло в Железнодорожном районе, в старенькой двухэтажке. Жители дома уверены, в смерти пенсионера виноваты строители, которые не реагировали на замечания жильцов. Подробности случившегося выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

Трагедия произошла в доме по адресу Владимировский спуск, 2. Зданию уже больше 50 лет, состояние страшное... В итоге двухэтажка попала в список по капремонту. Подрядчиком выступила Жилищно-строительная компания «РегионСтрой», начали с крыши. Как говорят жильцы дома, в течение четырех дней строители копошились наверху, кидали стройматериалы, кирпичи, цемент, деревянные балки. Все опасались такой бурной деятельности – крыша-то на ладан дышит.

В ночь на 14 июля жители дома услышали грохот, сначала не придали значения, думали, мало ли кто что в квартире у себя творит. Только утром узнали, что на втором этаже в одной из квартир обрушился потолок, придавило человека.

Дому уже больше 50 лет.Фото: Анна ПАШАГИНА

- Это коммунальная квартира. В комнате, где рухнула крыша, жил мужчина-инвалид. Он не мог ходить и к нему каждый день приезжал социальный работник. Сегодня утром решила соседка заглянуть. Дверь толкнула, а открыть не смогла. Сразу же ко мне пришла, а я спасателей вызвала, - рассказала КП-Новосибирск соседка погибшего Елена.

Сотрудники МЧС быстро приехали на место и вскрыли дверь. Спасатели увидели обрушившиеся балки, кирпич и кучу строительного материала. Из-под этих завалов достали тело пенсионера. По рассказам местных жителей, он приобрел эту комнату год назад. Некоторые говорят, что у него есть брат, кто-то утверждает, что мужчина одинок и у него нет родных.

- Сегодня социальный работник приехала и рассказала, что пенсионер жаловался на провисший потолок. Управляющая компания зафиксировала это, но ничего не предприняли. Он говорил: «Заберите меня отсюда, мне страшно». Он будто чувствовал, что что-то не ладно, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Пенсионер жаловался на провисший потолок в комнате.Фото: Анна ПАШАГИНА

Жители дома уверены – в гибели мужчины виноваты строители. Им несколько раз делали замечание, чтобы те не кидали на крыше строительные материалы, паллеты с кирпичами и мешки с цементом.

В соседних квартирах тоже вместе с ремонтом появились проблемы: по стенам пошли трещины и штукатурка отвалилась.

Сейчас жители дома ждут результатов экспертизы. По ее результатам станет известно, смогут ли они дальше проживать в своих квартирах на время ремонта.

Сотрудники управляющей компании «МКС Новосибирск» так же были на месте, но от комментариев отказались.

Старое перекрытие между вторым этажом и крышей.Фото: Анна ПАШАГИНА

В свою очередь к ситуации подключились правоохранительные органы. Прокуратура Новосибирской области уже организовала проверку.

- Предварительно установлено, что организация, осуществляющая капитальный ремонт кровли и жилого дома, допустила размещение строительных материалов на крыше здания. Прокуратура оценит законность действий управляющей и подрядной организации по выполнению работ, соблюдению требований жилищного и градостроительного законодательства, - сообщают в ведомстве.

КП-Новосибирск отправил запрос в мэрию города Новосибирска, чтобы узнать сменят ли они подрядчика после случившегося, будет ли оказана помощь семье погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790342" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске рухнул потолок на пенсионера: он погиб.

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