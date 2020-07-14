Появилось видео с места обрушения в жилом доме в Новосибирске

14 Июль 2020 2020-07-14T06:47:38+03:00

На пенсионера рухнул потолок: он погиб. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

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С места обрушения потолочных перекрытий в жилом доме №2 на улице Владимирский спуск появилось видео. На кадрах видно, что в одно из комнат на втором этаже полностью рухнул потолок. В это время там находился пенсионер. Его тело извлекли из-под завалов. К сожалению пожилой мужчина погиб. Его смерть констатировали врачи «скорой».

— На месте обрушения в жилом доме создан оперативный штаб. Специалисты МЧС по Новосибирской области обследуют все перекрытия в доме, а также разбирают завалы. В ликвидации последствий принимает участие 15 человек и 5 единиц техники, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Свою проверку проведут в правоохранительных органах, там установят, по какой причине рухнул потолок на человека.

Напомним, ЧП произошло 14 июля около 9 часов утра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/790342" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске рухнул потолок на пенсионера: он погиб.

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ИСТОЧНИК KP.RU