Появилось видео с места обрушения в жилом доме в Новосибирске
С места обрушения потолочных перекрытий в жилом доме №2 на улице Владимирский спуск появилось видео. На кадрах видно, что в одно из комнат на втором этаже полностью рухнул потолок. В это время там находился пенсионер. Его тело извлекли из-под завалов. К сожалению пожилой мужчина погиб. Его смерть констатировали врачи «скорой».
— На месте обрушения в жилом доме создан оперативный штаб. Специалисты МЧС по Новосибирской области обследуют все перекрытия в доме, а также разбирают завалы. В ликвидации последствий принимает участие 15 человек и 5 единиц техники, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.
Свою проверку проведут в правоохранительных органах, там установят, по какой причине рухнул потолок на человека.
Напомним, ЧП произошло 14 июля около 9 часов утра.
В Новосибирске рухнул потолок на пенсионера: он погиб.
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ИСТОЧНИК KP.RU