2020-07-14T06:06:22+03:00
Происшествия

В Новосибирске произошло обрушение в многоквартирном доме: сообщают об одном погибшем

Его тело вытащили из-под завалов
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске обрушился потолок в многоквартирном доме. Фото: МЧС по Новосибирской областиВ Новосибирске обрушился потолок в многоквартирном доме. Фото: МЧС по Новосибирской области
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Во вторник, 14 июля, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло ЧП. Там частично обрушился дом №2 на улице Владимировский спуск. Из-под завалов достали тело 64-летнего мужчины. Медики «скорой» констатировали его смерть. О других пострадавших не сообщают. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

— Все произошло около 9 часов утра. Было установлено, что в комнате на втором этаже обрушились потолочные перекрытия. Сейчас проводится оценка надежности всех перекрытий многоквартирного дома. На месте работают спасатели МЧС по Новосибирской области и МАСС, — рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Спасатели сообщают об одном погибшем. Фото: МЧС по Новосибирской области

Спасатели сообщают об одном погибшем. Фото: МЧС по Новосибирской области

Известно, что в жилом доме два этажа. Причина обрушения устанавливается. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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