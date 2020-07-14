Стала известна причина обрушения потолка в жилом доме, где погиб пенсионер

14 Июль 2020 2020-07-14T07:19:50+03:00

Стала известна причина обрушение потолка в жилом доме. Фото: МЧС по Новосибирской области

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Во вторник, 14 июля, прокуратура Новосибирской области инициировала проверку после обрушения потолочных перекрытий в жилом доме. Под завалами погиб 64-летний мужчина.

— Предварительно установлено, что организация, осуществляющая капитальный ремонт кровли и жилого дома, допустила размещение строительных материалов на крыше здания. В результате произошло обрушение кровли, потолка, — прокомментировали в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры работают на месте происшествия. Прокуратура оценит законность действий управляющей и подрядной организации, которые чинили крышу.

Кроме того, доследственную проверку проводят в СК по Новосибирской области. На месте ЧП работает следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU