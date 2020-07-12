2020-07-12T19:02:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 июля 2020 года: новый антирекорд и рост смертности

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 июля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В Новосибирске за сутки 121 человек заболел COVID-19.В Новосибирске за сутки 121 человек заболел COVID-19.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 июля 2020 года: с начала эпидемии в регионе заразились 7 274 человека, среди них 428 детей. За прошедшие сутки COVID-19 был выявлен у 121 пациентов, регион занял 17-е место в общероссийском рейтинге распространения коронавируса.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 13 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 13 июля 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

НОВЫЙ АНТИРЕКОРД

Врачи выявили 121 заболевшего коронавирусом всего за сутки — такого не было с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области. Пик эпидемии еще не пройден, но количество выздоравливающих медленно догоняет число заболевших за все время.

В инфекционных больницах Новосибирска находятся 2 103 взрослых пациента с установленным диагнозом и с подозрением на коронавирус. В детской больнице №3 лечатся 58 детей с COVID-19 и признаками заболевания.

Всего в регионе было проведено более 247 тысяч тестов на антитела.

СТРАШНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Недавно ученые подсчитали, что регион ждет рост смертности и за сутки будут умирать по восемь человек. Пока эта цифра не такая пугающая, но в последнюю неделю число жертв опасной болезни — по 4-5 человек в день.

- За прошедшие сутки скончались еще пять пациентов. Это мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека, — прокомментировали в оперативном штабе.

В отделениях реанимации пребывают 95 человек, еще 24 человека находятся на аппаратах ИВЛ.

Однако есть и хорошие новости: за сутки врачи выписали из больниц 81 пациента, излечившегося от COVID-19. Общее число выздоровевших составило 5 161 человек.

КОМЕДИЙНАЯ МАСКА

Новосибирец в шапке-акуле разбавил тревожную атмосферу в метро. Молодой человек приспособил мягкую игрушку в качестве головного убора, чем удивил пассажиров в одинаковых масках. Однако комментаторы решили, что от коронавируса это не спасет.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 121 человек.

Масочный режим: в общественном транспорте, метро, в бизнес-центрах и магазинах, в парках, в общественных местах.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское» и «Бугринская роща».

Изоляция для приезжих: двухнедельный карантин для прилетевших пассажиров международных рейсов.

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок.

Фитнес-центры: закрыты.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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