2020-07-12T07:34:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый антирекорд: в Новосибирской области коронавирусом заболел 121 человек за сутки

Врачи выявили рекордное количество больных COVID-19 за сутки
Никита МАНЬКО
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Впервые в Новосибирской области выявлен 121 заболевший.Впервые в Новосибирской области выявлен 121 заболевший.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Впервые с начала вспышки коронавируса в Новосибирской области болезнь выявили у 121 человека. По данным оперативного штаба, всего в регионе зарегистрировано 7 274 случаев коронавируса, в том числе болеют 428 детей.

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 81 пациента с отрицательными тестами на СOVID-19. Всего в регионе 5 164 человека переболели опасным вирусом.

В инфекционных больницах Новосибирска сейчас находятся 2 103 пациента с подтвержденнным диагнозом и подозрением на коронавирус. Еще 732 человека лечатся от коронавируса и его симптомов в районных больницах Новосибирска.

Девять детей заразились COVID-19 за прошедшие сутки. В детской больнице №3 находятся 58 детей с коронавирусом и подозрением на опасное заболевание.

Напомним, что в Новосибирской области закончился режим полной самоизоляции: людям разрешили покидать дома без веской на то причины. Еще в регионе возобновили работу рынки, магазины с отдельным входом, летние веранды кафе и ресторанов, а также зоопарк. Главное требование — быть в защитной маске в общественном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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