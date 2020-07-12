В Новосибирской области сбывается прогноз математиков об увеличении смертности от коронавируса

Статистика показывает рост смертности в Новосибирской области за последнюю неделю. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи наблюдают рост смертности от COVID-19 в Новосибирской области, этот рост был также предсказан математиками. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки скончались пять человек

- Это мужчины в возрасте 61 год и 77 лет и три женщины, им было 71 год, 74 года и 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 142 человека, — прокомментировали в оперативном штабе.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии больниц Новосибирска находятся 95 пациентов. Еще 24 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Медицинский карантин проходят 790 жителей Новосибирской области, более 28 тысяч человек были сняты с наблюдения. Всего в Новосибирской области сделано 247 388 тестов на коронавирус.

Напомним, сотрудники Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН предсказывали увелечение числа умерших от коронавируса. По их рассчетам Новосибирск идет к пику заболеваемости:

- Мы ожидаем, что за сутки начнут умирать до 8 человек и до 27 человек будут направляться на искусственную вентиляцию легких, — объяснили КП-Новосибирск в институте.

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