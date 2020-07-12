«Соблюдает масочный режим»: новосибирец с головой акулы проехался в метро

12 Июль 2020 2020-07-12T11:59:26+03:00

Главное для пассажиров, что парень в маске. Фото: предоставлено очевидцами

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Новосибирец с головой акулы удивил пассажиров утром в метро. Молодой человек надел плюшевую игрушку вместо шапки. Пользователи соцсетей предположили, что плюшевая акула защитит от падения предметов на голову, но не спасет от коронавируса.

Головной убор удивил девушек, но оставил равнодушными мужчин.

Пользователи соцсетей похвалили задумку молодого человека.

- Смотрите, недалеко парень маску снял и дышит. А мальчик-акула молодец, соблюдает масочный режим, — написал Николай.

- Может по голове получить боится? Лицо все равно не закрывает, так что не лучше маски, — пишет другой пользователь по имени Виктор.

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