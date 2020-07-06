«Да, купила себе лифчик!»: мать 10 детей, которую хотят лишить родительских прав, рассказала, на что потратила 170 тысяч «путинских выплат»

Многодетную жительницу Новосибирска хотят лишить родительских прав ее же дочки. Две девочки выросли, и не живут с матерью – одной 20, другой 17 лет. Но у нее осталось еще восемь детей. Старшие сестры считают, что им будет лучше… в детдоме.

Девушки живут с бабушкой. Биологическую мать мамой не называют. Только – по имени. Настолько плохие отношения.

- Она практически дома не находилась. Либо где-то гуляла, либо искала работу, но не находила. А когда возвращалась, мне попадало от нее, - рассказала КП-Новосибирск 17-летняя дочка. – Попадало, если на полчасика на прогулке задержалась, или конфетку стащила из шкафа. Она не разрешала нам брать сладкое. Если она что-то купила, то сама съест.

Говорит, пока жила с родительницей, думала, что такие отношения – норма. А теперь даже вспоминать страшно. Дома было грязно, мама водила разных мужчин…

«Она была с мужчиной, я зашла и увидела то, что не должна была» - дочери рассказали, почему хотят лишить мать родительских прав. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Но, может, на эти самые конфеты не было средств? Нет же, были. Во всяком случае, не поскупилась мать купить торт, когда в Новосибирске приезжал ее кумир – Филипп Киркоров. Чтобы пойти на концерт, да передать звезде угощение, говорят, кредит взяла (хотя сама многодетная мать уверяет, что попала на шоу к звезде бесплатно). А есть еще и многочисленные пособия. Взять даже «путинские выплаты» во время коронавирусной пандемии.

Снимок с Киркоровым.Фото: Предоставлено героем публикации

- Деньги приходят на детей, - подтвердила КП-Новосибирск многодетная мать и отчиталась. - Единственное, что себе купила - трое штанов, две футболки и три бюстгальтера. Ну и купила себе лимонад и желе. Это все, что я себе позволила из этих денег. Да, купила себе лифчик, ну и что?

Остальные пособия, говорит, потратила на самое необходимое: 30 тысяч – долг за коммунальные услуги, 11 тысяч – кредиты…

По словам старших дочерей, их сестры и братья ходят в плохой одежде, постоянно голодные. Фото: Анна Тажеева.

- Мы купили в первый раз на 6 тысяч игрушек и второй раз - на эту же сумму, детям одежду летнюю, кровать купила дочери за 12 тысяч, купила комод, - перечисляет наша собеседница. Плюс матрасы купила, а то малыши спали на одеялах, на жестких каркасах кроватей.

Хватает ли денег, чтобы детям было комфортно? Составить свое представление можете, глядя на снимки. А мы обратились за мнением в администрацию Советского района, в котором проживают мать и восемь ребятишек.

В таких условиях дети спят. Фото: предоставлено Надеждой, героиней публикации.

- Живут тяжело, очень тесно. Очень много ребятишек в маленькой комнате. Доходов у нее нет никаких, кроме пособия для детей. Но формально оснований для лишения родительских прав нет, - ответил Радио «Комсомольская правда» замглавы районной администрации Александр Кулаев. - Социальные работники следят, чтобы она по незнанию не упустила ни одной возможности в оказании ей материальной помощи, чтобы у нее был доход хотя бы за счет поддержки государства таких непростых семей.

Женщина проживает в двухкомнатной квартире с 8 детьми. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Так, по данным КП-Новосибирск, «путинских выплат» женщина получила около 170 тысяч рублей. Также она получала областные пособия, за полгода это около 140 тысяч. То есть в месяц в среднем семья получает чуть больше 50 тысяч рублей помощи от государства. Деньги не сумасшедшие, но старшие дочки и бабушка уверены, что даже их женщина не тратит на детей. В администрации же за многодетную мать заступаются:

В комнате беспорядок. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

- В ближайшее время шесть ребятишек могут пойти в детский садик. Их будут регулярно кормить, за ними будет профессиональный присмотр, а мать может в это время устроится на работу, - говорит Кулаев. – Также мы поставили ее на учет по получению социального жилья, она этим вопросом не занималась. Но за детьми она ухаживает по мере возможностей, она не пьет, не курит, не наркоманка, разгульный образ жизни не ведет… Помогать ей надо. Характеристики везде положительные, и в школе у детей, и в детском саду.

Ванная комната. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

У новосибирской матери нашлись сочувствующие и в других регионах. Например, бизнесмен из Тулы связался с редакцией КП-Новосибирск, он предлагает многодетной маме помощь. Говорит, сам - многодетный отец и знает, как сложно воспитывать столько ребятишек. Так может женщину, действительно, просто надо поддержать?

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