«Она душит их ремнем и кормит чипсами»: родная дочь просит отнять у матери восьмерых младших братьев и сестер

В Новосибирске 20-летняя девушка просит опеку лишить мать родительских прав на младших братьев и сестер. У женщины – 10 детей (включая три пары двоен). Ребятишки от разных отцов. Пособий приходит достаточно, но дети живут не в лучших условиях. Их самая старшая сестра говорит, что малыши голодают, а мамаша занимается не их воспитанием, а личной жизнью. «Уж лучше в детдоме», - считает девушка. Вместе с бабушкой она намерена лишить мать родительских прав. В ситуации разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«МАТЕРИНСТВО В НЕЙ НЕ ПРОСНУЛОСЬ»

Всего в этой семье 10 детей. Старшей – Наде - 20 лет, ее сестрам – 14 и 17, брату – 9. А еще есть три пары двойняшек: им – по годику, по три и по пять лет. Надя говорит, что из целой вереницы отцов известен только один – ее. Семья живет в двухкомнатной квартире.

- Живет за счет пособий и благотворительных фондов, от которых достаются одежда, еда и бытовая химия. Но холодильник на кухне стоит пустым, а малыши голодают, - рассказала КП-Новосибирск Надежда. – Я проживаю не с ними, а в другой квартире, с бабушкой.

Своих бабушку и дедушку по материнской линии Надя называет «мои настоящие родители». С пеленок воспитывали ее именно они, а не родная мама.

В двухкомнатной квартире давно не было ремонта. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Вообще, сначала все говорило, что у Нади будет нормальное детство. Когда мать приехала с ней из роддома, ее ждал ремонт в комнате квартиры родителей.

- Мы поддерживали дочь, как могли. Но материнство в Люде* так и не проснулось. Малышка постоянно плакала, а она ее швыряла, однажды чуть не уморила голодом. Девочка могла разрываться в криках, а она лежала. Говорила, что не выспалась, - призналась КП-Новосибирск Наталья Викторовна, бабушка детей. Та самая, с которой старшая из девочек – Надя - живет.

Отец у Нади – уркаган. К рождению дочки успел накопить шесть «ходок» за грабежи и разбои. Так что не мудрено – он тоже девочкой не занимался.

- Когда мне было полтора года, мать собрала вещи и куда-то ушла. Со мной в тот день дома осталась моя тетя Света, ей тогда было 10 лет. Я плакала, потому что хотела кушать, а Света, потому что не смогла меня накормить. Она пыталась приготовить мне кашу, но у нее не получилось. Собственно обратно мама в квартиру не вернулась, - рассказала КП-Новосибирск Надя.

Девчушку из того кошмара вытащили дед с бабкой: накормили, отмыли. Но тогда они еще верили: вот дочь возьмется за ум, встанет на ноги, придет за малышкой, займется ее воспитанием. Но нет…

«ДО СИХ ПОР ХОДИМ ПО ПСИХОТЕРАПЕВТАМ…»

Люда оказалась любвеобильной. Один ухажер сменялся другим, а у Нади снова и снова появлялись братишки и сестренки. Поначалу мамаша записывала их все на того же отца-уркагана. Но родство не сходится: и начало очередной беременности совпадает с новым сроком брутального папы, и этнические признаки детей – слишком разные.

Вера в то, что мать образумится, пропала, и когда Наде исполнилось 12, бабушка и дедушка тогда официально оформили над ней опеку. А потом забрали и ее младшую сестренку. Сейчас той 17.

- С детства было все не очень хорошо. Она меня постоянно била, потом перешла на младших, - рассказала КП-Новосибирск 17-летняя девочка. - Помню, как она душила сестру, которой сейчас 14. Она сказала, что ненавидит мать и покончит с собой. Мама сказала, что сама ее убьет и начала душить ремнем. Я пыталась ее оттащить, но не могла.

В комнате беспорядок. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Теперь пережившая и побои, и жуткие зрелища девочка, тоже живет с бабушкой и дедушкой. У обеих сестер оказалось много проблем со здоровьем.

Надежда пережила онкологию – ей удалили опухоль. Когда девушка была на краю жизни и смерти, мать лишь отмахнулась суммой в 8 тысяч рублей. А о здоровье, говорит дочь, даже не справлялась.

В таких условиях дети спят. Фото: предоставлено Надеждой, героиней публикации.

Младшую сестру тоже пришлось лечить немолодым опекунам.

- За первые полгода мы сделали ей четыре операции. На ногах были вросшие ногти, удалили аденоиды. Первый год она сидела за закрытыми шторками и никуда не выходила. До сих пор ходим по психотерапевтам, чтобы вытащить ее из такого состояния, - плачет мама-бабушка Наталья.

«ДЕТИ ГРЯЗНЫЕ, КОРМИТ КИРИЕШКАМИ»

Но если старшие дети смогли вырваться от родной мамы, то младшие живут с ней. И именно за них сейчас переживает бабушка и старшие сестры. Они уверяют, что ребятишки живут впроголодь и не здоровы. У одной из малышек – порок сердца. Веры, что родная мама, поможет - мало. Так что старшая дочь Людмилы, а также ее родители намерены лишить многодетную женщину родительских прав.

Квартира заставлена вещами и цветами. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

- Люда получает пособия, сидит в декрете, нигде не работает. Куда эти деньги уходят – непонятно. Не нужны ей дети, она живет за счет них, - считает Наталья Викторовна. - Я однажды пришла посидеть с детьми. Сняла с внука памперс, а там просто мясо! Кожа вся разъедена. Дети грязные, некормленые. Она себе покупает из еды - чипсы и кириешки. Этим же детей и кормит.

Теперь семья осаждает опеку требованиями лишить Людмилу родительских прав. Впрочем, к себе домой бабушка с дедом всех ребятишек тоже не возьмут. Им – за шестьдесят. Говорят, что такое большое семейство не потянут. Так что двумя девочками занимаются, а остальным, считают, лучше уж в детском доме, чем с «такой матерью-кукушкой».

«НАМ С МАМОЙ ХОРОШО. ПОНЯТНО?»

Но, может, у Людмилы есть своя точка зрения на эту ситуацию? Мы попытались узнать, но тщетно.

- Не хватало, чтобы меня еще в «Комсомольской правде» разнесли. До свидания, - бросила трубку многодетная мать.

Ванная комната. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

В другой раз трубку взяла одна из дочек.

- Я не хочу, чтобы мою маму доводили. Нам все надоели. Все, что говорят Надя и бабка - это абсолютная ложь. Я не знаю, чем насолила мама моим сестрам. Мне с ней хорошо. И я живу с ней. Понятно? До свидания, - отрезала 14-летняя девочка, встав на защиту мамы.

Может, и правда, все не так однозначно, и у детей все в порядке? Или девочка в силу малых лет не понимает, в каком аду живет. КП-Новосибирск будет следить за развитием ситуации, мы ждем реакции опеки и обязательно расскажем, чем закончилась эта история для детей.

*Имя героини изменено по этическим соображениям.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Многодетную мать обвинили в отказе от пятерых детей, после получения пособия от государства

Напомним, ранее у другой жительницы Новосибирска опека изъяла разом пятерых детей. Мама получила хорошее пособие от государства, а потом оставила детей в квартире с гастарбайтером. С ней не могли связаться больше суток. Когда мать объявилась, то заявила, что не уходила в запой, хотя признала, что получила от государства 20 тысяч рублей. «Я бегала по магазинам, потом подрабатывала в ночную смену, поэтому до меня не смогли дозвониться», - заявила она КП-Новосибирск. Но детей ей пока не вернули, семью проверяет полиция и опека (подробнее).