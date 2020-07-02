«Влезла в кредиты, чтобы угостить Киркорова тортом!»: мать 10 детей могут лишить родительских прав

В Новосибирске органы опеки проверяют жительницу Советского района, многодетную мать, которая живет в двухкомнатной квартире с 8 детьми. Еще двое ее старших дочерей пытаются лишить женщину родительских прав, о чем ранее писала КП-Новосибирск. Во время проверки семьи выяснилось, что мама не только плохо заботиться о младших детях, но еще и влезла в долги. Фамилия и имя женщины фигурирует в базе должников судебных приставов:

«Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию», — говорится там.

Женщина проживает в двухкомнатной квартире с 8 детьми. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

— Она не умеет обращаться с деньгами. У нее много кредитных карточек. Причем тратит деньги на себя, - рассказала КП-Новосибирск Надежда, старшая дочь многодетной матери. — Я приведу пример: года четыре назад в Новосибирск приезжал Филипп Киркоров. Так мама взяла кредит, чтобы сходить на его концерт, а также, чтобы сделать ему подарок - торт. Я слышала, как она хвасталась этим. Он ее кумир. У нее малыши голодные, а она по концертам ходит, Филиппа кормит! Это вообще нормально?

Снимок с Киркоровым.Фото: Предоставлено героем публикации

Сама многодетная женщина заявила КП-Новосибирск, что у нее действительно бывают трудности с деньгами. А концерта Филиппа Киркорова она ждала всю свою жизнь.

В таких условиях дети спят. Фото: предоставлено Надеждой, героиней публикации.

— Слушайте, я 28 лет мечтала попасть на его концерт! Я ни разу не была нигде — ни в театре, ни на концерте. Я имею право сходить? Он приезжал в Новосибирск, конечно, я пошла. И вообще я бесплатно там была, я устала всем объяснять... Я что преступление сделала? Застрелите меня теперь, что я на Киркорова сходила. Почему я должна оправдываться? Да, у меня есть кредиты. И что? Кредиты брала, чтобы детей кормить и одевать, — заявила КП-Новосибирск многодетная мать.

По словам старших дочерей, их сестры и братья ходят в плохой одежде, постоянно голодные. Фото: Анна Тажеева.

Сибирячка говорит, что сейчас большинство долгов смогла погасить. В том числе помогли «путинские выплаты» на детей.

«Она была с мужчиной, я зашла и увидела то, что не должна была» - дочери рассказали, почему хотят лишить мать родительских прав. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Когда пришли «путинские выплаты», стало лучше. Но деньги эти приходят на детей и на детей они и тратятся. Я единственное, что себе купила - это трое штанов, две футболки и три бюстгальтера. Ну купила себе еще лимонад и желе. Это все, что я себе позволила. Остальные эти выплаты ушли на закрытие долгов: 30 000 у меня был долг за коммуналку, 6000 — у меня каждый месяц аренда за комнату, 11 000 кредиты. Остальные деньги ушли на детей — я комод купила, одежду летнюю детям, кроватку дочке за 12 тысяч... Но что было до этого? Все тыкают мне на эти детские пособия, а они мизерные! Сейчас без «путинских надбавок» я получаю 23-25 тысяч. Как можно протянуть 8 детей и себя на эти деньги? А я тяну ведь, дети сытые, не надо говорить, что голодные! Они одеты, все, что нужно, в квартире имеется. А то, что там бардак? Так детей много… Какой тут будет порядок, когда у меня их восемь в одной квартире!

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