«Я в пять лет увидела, как она занималась сексом!»: дочери рассказали, почему хотят лишить мать родительских прав на 8 детей

Многодетная сибирячка может остаться без родительских прав. Впрочем, опека считает, что она худо-бедно справляется со своими обязанностями. А вот старшая дочь настроена решительно: хочет освободить братьев и сестер от матери, которой не доверяет.

Об этой истории уже рассказывали журналисты КП-Новосибирск: мать 10 детей – не алкашка, не наркоманка, но и хорошей родительницей ее назвать нельзя. Малыши живут в грязи, спят на полу, в доме даже матрасов не хватает, и плохо питаются.

Чем глубже мы погружаемся в жизнь этой семьи (и, надеемся, огласка поможет навести в ней порядок), тем больше жутких деталей узнаем.

Женщина проживает в двухкомнатной квартире с 8 детьми. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

«ДУМАЛА, ДЕТЕЙ БЬЮТ – ЭТО НОРМАЛЬНО»

Две старшие девочки уже выросли и больше не живут с нелюбимой мамой. Старшую еще с пеленок забрали дедушка с бабушкой – не доверили ее ветреной дочери. Оформили опеку, сейчас ей 20 лет. А потом к ним же присоединилась и вторая внучка. Сейчас ей – 17 лет. В эфире Радио «Комсомольская правда» девушка поделилась неприятными воспоминаниями о детстве. Крики, побои. Однажды, говорит, застала мать в интимный момент.

- Много раз я видела, как разные мужчины приходят. И в пять лет узнала, что это такое, потому что своими глазами увидела, - рассказала КП-Новосибирск старшеклассница. - Они не закрыли дверь. Я - маленькая, любопытная, зашла и увидела то, что не должна была увидеть.

В комнате беспорядок. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

Все свое детство девочка считала, что так жить – естественно.

«Она была с мужчиной, я зашла и увидела то, что не должна была» - дочери рассказали, почему хотят лишить мать родительских прав. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Я не понимала, что это не нормально. Я думала, что детей бьют – это нормально. Я думала, что крики, ругань и мат – это нормально. Я воспринимала это как обыденность, - делится подросток.

В ее детских воспоминаниях жутко еще и то, что она не знает, кто - ее истинный отец.

- Сначала она утверждала про одного человека. Но когда мне было 12 лет, призналась, что скорее всего – его брат, - рассказала девушка.

По словам старших дочерей, их сестры и братья ходят в плохой одежде, постоянно голодные. Фото: Анна Тажеева.

Для нее стало спасением, когда перестала жить с матерью, а поселилась у бабушки – Натальи Викторовны.

«ХОЧЕТ ЛИШИТЬ МЕНЯ ДЕТЕЙ И ЗАБРАТЬ ЖИЛЬЕ»

Бабушка тоже побывала на прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Говорит: «Мне стыдно, что я воспитала такую дочь. Сейчас хочу спасти внуков и внучек!».

- Одной из внучек было 13 лет, когда она стала приходить ко мне и говорить, что жить там невозможно. Приходил ко мне ребенок всегда голодный, - рассказала КП-Новосибирск пенсионерка о внучке. - В конце концов, они с матерью поругались, та запретила есть, выгнала, сказала: «иди к своей бабке жить». Куда деваться? Я ее оставила себе.

В таких условиях дети спят. Фото: предоставлено Надеждой, героиней публикации.

У многодетной матери сейчас – еще восемь ребятишек. По мнению опеки оснований для лишения родительских прав нет. А сама женщина уверяет, что детей не обижала и, тем более, не выгоняла дочь.

«Во время беременности она была инфицирована» - пенсионерка рассказала, почему хочет лишить дочь родительских прав. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Как я могла выгнать ее из дома? Она бегала к бабушке, а та науськивала ее против меня. Она всю жизнь меня избивала, всю жизнь меня морально давила. И сейчас она хочет лишить меня детей и забрать у меня жилье, – возмущается мать.

В двухкомнатной квартире давно не было ремонта. Фото: Анна ТАЖЕЕВА

В такой неоднозначной ситуации, конечно, хочется услышать более четкую позицию органов опеки. Но на запрос КП-Новосибирск, отправленный в конце июня, специалисты пока не ответили.

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