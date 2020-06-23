2020-06-23T16:55:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи: пациенты с ВИЧ болеют коронавирусом намного легче

Ученые предложили новый способ борьбы с заразой, он заимствован из лечения пациентов Центра СПИД
Татьяна СОЛОВОВА
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Дмитрий Капустин вместе с женой работает в «красной зоне». Фото: личный архив.Дмитрий Капустин вместе с женой работает в «красной зоне». Фото: личный архив.
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Пока с эпидемией коронавируса справиться не удалось, но новосибирские ученые придумали новый способ борьбы с заразой. Называется - антиковидная фотодинамческая терапия.

- Сам метод не новый - его применяют в медицине почти 90 лет, в основном для обеззараживания донорской плазмы крови, лечения бородавок и папиллом, а также для лечения вирусных осложнений у больных СПИДом, - говорит Ольга Дорохова, советник по перспективным проектам вице-президента РАН, председателя СО РАН, ответственный секретарь МРГ при СО РАН по коронавирусной инфекции.

Так выглядит сама терапия. Фото: Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины.

Так выглядит сама терапия. Фото: Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины.

Со стороны это выглядит так: пациенту вводят специальный препарат - фотосенсибилизатор, а потом человек сидит рядом с лампой, которая излучает розовый свет. На деле в этот момент происходят сложные химические процессы. Розовый свет «подсвечивает» молекулы вируса и пораженные им клетки, специальное излучение разрушает их.

- В итоге вирус утрачивает болезнетворность, - объясняет Дорохова.

Этот метод уже прошел испытания в Германии, на базе одной из университетских клиник, и показал высокую эффективность.

Благодаря специальному излучению удается побороть вирус. Фото: Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины.

Благодаря специальному излучению удается побороть вирус. Фото: Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины.

Еще одним интересным наблюдением поделился с «КП» - Новосибирск» Дмитрий Капустин, руководитель подразделения ГБУЗ НСО ГИКБ № 1 «Центр по профилактике и борьбе со СПИД». Общались мы с ним сразу после того, как врач вышел из «красной зоны», где он вместе со своей супругой лечит пациентов с COVID-19. Как оказалось, ВИЧ-инфицированные переносят болезнь намного легче людей с неподавленным иммунитетом. Это доказывает и статистика.

- Всего мы провели 2239 тестов на коронавирус ВИЧ-инфицированным больным, диагноз подтвердился у 90 человек. И только 10 пациентов перенесли болезнь тяжело - это ВИЧ-диссиденты, которые не принимали антиретровирусную терапию. У всех остальных болезнь протекала в легкой или средней форме, - отмечает Дмитрий Капустин. - Всего же в Новосибирской области коронавирусом заразились примерно 2 процента ВИЧ-инфицированных пациентов, это средний показатель по России.

Дмитрий Капустин. Фото: личный архив.

Дмитрий Капустин. Фото: личный архив.

- Чем отличалось течение болезни у пациентов с ВИЧ и людей с обычным иммунитетом?

- У пациентов с ВИЧ, которые принимают антиретровирусную терапию, значительно реже встречается острый респираторный дистресс-синдром, когда поражаются легкие, - говорит Дмитрий Вячеславович.

- То есть, по сути, подавленный иммунитет спасает от тяжелых осложнений?

- По нашим наблюдениям - да. Поэтому, когда мы лечим больных, не принимавших антиретровирусную терапию, от коронавируса, убеждаем их начать принимать препараты. И это - самое сложное в работе в «красной зоне». Кто-то к нам прислушивается, кто-то - нет.

- А что за лекарство помогает противостоять коронавирусу?

- Это один из препаратов для лечение пациентов с ВИЧ. В его состав входят лопинавир и ритонавир: они «блокируют» вирус, потому и нет таких осложнений. Его принимали ранее во время вспышек атипичной пневмонии, и он уже тогда показал свою эффективность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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