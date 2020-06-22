Россиянок с детьми отказались выпустить из Таиланда из-за видео с пляжа

Сибирячки с маленькими детьми должны были попасть на карантин в Россию, а в итоге чуть не загремели в тюрьму Таиланда. Туристки перед вылетом в Новосибирск отправились на пляж Патайи, который был закрыт из-за коронавируса. Но где-то в кустах за женщинами в купальниках подглядывал местный блогер, а потом сдал видео в полицию. Перед вылетом в Россию полицейские забрали у туристок паспорта, теперь женщин ждет суд.

ВМЕСТО ЗАГАРА - ПОЛИЦИЯ

Мужчины отправили жен и детей отдыхать из Красноярска в Патайю еще в середине марта, но запланированный отпуск не задался. Нина Ткачева* с подругой и четырьмя детьми застряли на курорте из-за коронавируса. Туристки пережили все трудности карантина в чужой стране и только в июне получили шанс выбраться домой — должны были попасть на вывозной рейс Бангкок — Новосибирск. К этому времени Таиланд победил эпидемию, и женщины решили напоследок погулять по пляжу, поймать загар. Позвали с собой земляков — еще одну семью и 50-летнего мужчину. Вспоминают, что нашли укромное местечко и за весь день не встретили ни души.

Вернувшись с пляжа, женщины зарегистрировались на рейс до Новосибирска. Самолет должен был забрать туристов в Сибирь еще 16 июня. Но планы по возвращению домой опять рухнули.

— За два дня до вылета к нам нагрянула полиция, и нас вместе с детьми повезли в участок. У нас отобрали паспорта и предъявили обвинение в нарушении карантина — все из-за того, что мы гуляли по пляжу, купались. Грозили даже посадить в тюрьму! А вы сами знаете, что местные тюрьмы — самые жуткие в мире. Без документов мы не можем попасть на самолет и пройти регистрацию. Хорошо, хоть не выселили на улицу, — рассказала КП-Новосибирск туристка Нина Ткачева.

Сибирячки должны заплатить за купание крупные штрафы – до 45 тысяч рублей.Фото: Виктория МИНАЕВА

«МЫ НАРУШИЛИ ЗАКОН»

Оказалось, что местный блогер снял видео, как группа туристов отдыхает на пляже, — и сдал русских в полицию. Семьи обратились в консульство РФ в Таиланде, и там пообещали помочь с юристом. Оказалось, что все не так страшно, — в тюрьму никого не посадят. Но теперь 11 красноярцам грозят штрафы по 45 тысяч рублей за каждого нарушителя. Еще одна неприятность — полиция отказалась отдавать документы.

— Мы нарушили закон, поэтому в отношении нас идет судебное разбирательство. В консульстве РФ сказали, что помогут и предоставят юриста, хотя делать это и не обязаны, так как вроде бы наши права нарушены не были, — сообщила Нина Ткачева.

Женщина рассказала, что консульство РФ в Таиланде пообещало помочь посадить семьи на рейс до Новосибирска 23 июня. По словам красноярцев, это последний рейс для сибиряков — остальные самолеты летят в другие города.

* Имя и фамилия изменены по просьбе героя.

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