2020-06-20T08:29:46+03:00
Коронавирус Covid-19

«Из-за нее весь микрорайон сляжет»: сибирячку осудили за фейк про девушку с коронавирусом

Как говорит пострадавшая, ее обидчица не чувствует за собой вины, но суд присудил сплетнице выплатить 15 тысяч штрафа
Екатерина ИВАНОВА
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Автор фейка писала Татьяне гадости в личку. Но девушка уверяет: во время самоизоляции сидела дома. Фото: личный архив.Автор фейка писала Татьяне гадости в личку. Но девушка уверяет: во время самоизоляции сидела дома. Фото: личный архив.
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В Новосибирской области в суде рассмотрели дело о фейковой новости о COVID-19. Жительница Бердска записала в мессенджере голосовое сообщение о своей землячке, которая якобы не соблюдала карантин, при этом у нее был подтвержден коронавирус.

- Ходила по маникюрам, педикюрам… Там и дети, и родственники… У нас весь микрорайон сляжет! Да чтоб она из больницы этой не вышла, - эмоционально наговаривает сибирячка.

За несколько часов сообщение разлетелось по всему Бердску. А еще через два месяца автор этого «проверенного» спича оказалась в суде. Ее обвинили в распространении фейка.

Пострадавшая сторона в этом случае - жительница Бердска Татьяна Танкевич. В марте она побывала в Сочи, вернулась домой и попала в больницу с коронавирусом. На следующий день после госпитализации подружка переслала ей чье-то аудиосообщение, которое, как оказалось, уже вовсю гуляет по Бердску и округе. Речь говорящей дамы уверенная, напористая. Местами проскальзывает мат, поэтому мы переведем сообщение в текст и уберем лишнее:

- Девочки, дослушайте до конца, очень важная информация. Короче, сейчас позвонила Юлька, моя кума, у нее мамка работает в садике. У ее начальницы муж работает в правоохранительных органах. Короче, эта девушка с микрорайона (называет номер дома), какая-то Татьяна, приехала из Сочи, почувствовала себя плохо, якобы у нее ангина, а потом коронавирус выявили. Она сдала сначала пробу, у нее ничего не подтвердилось, и она благополучно везде гуляла-разгуливала, ходила на маникюр, педикюр, наращивание ресниц, контактировала очень много с кем по микрорайону… И дети, и родственники, и пятое, и десятое… Сейчас, когда ей стало еще хуже и она уже везде поконтактировала, ее опять положили в больницу и подтвердили коронавирус. Ее взяли за ж… очень серьезно. Назвала всех, с кем контактировала, всех своих друзей-товарищей, начали их всех шмонать менты, проверять… Маникюрша не сознается. Сейчас все люди, с кем она контактировала, не хотят идти на контакт с нашими органами якобы в своих интересах, чтобы на карантин не уходить. У нас сейчас точно ляжет весь микрорайон. Половина точно ляжет. Ситуация очень серьезная. Из первых уст, Юлька рассказала. Кобыла, чтоб она вообще никогда не вышла из этой больницы!

Местное издание запостило в социальных сетях информацию с таким же содержанием.

Местное издание запостило в социальных сетях информацию с таким же содержанием.

Татьяна и правда в это время, 15 апреля, находилась в инфекционке, но по городу Бердску, утверждает, не разгуливала. Сначала проверку по поводу фейка начал местный прокурор, потом и сама Таня написала заявление в полицию.

- Я летала в Сочи через Москву, вернулась 31 марта. Коронавирус подтвердили 14 апреля. У меня была легкая форма, как ОРВИ. Но тогда всех подтвержденных клали в стационар. До того как в больницу попасть, я нигде не гуляла - соблюдала самоизоляцию. Общалась только дома с мамой. У нее, кстати, тоже брали анализ, ничего в итоге не нашли, - рассказывает Татьяна. - В своем сообщении эта женщина упоминает мое имя, номер дома, говорит, что я в Сочи была, мой диагноз разглашает, который я, собственно, и не скрывала. Естественно, все мои близки поняли, что это сообщение про меня. Во всех местных пабликах, даже сайт один местный про это написал, я столько негатива в свой адрес услышала…

Более того, данная особа писала Татьяне в социальных сетях в личку, обзывала неприятными словами, а потом вдруг, когда за дело взялась прокуратура, решила свои аккаунты из Сети удалить. Может, побоялась ответной травли?

- Лично я эту женщину не знаю, в суде мы увиделись впервые. Вины за собой она не чувствует, также продолжала утверждать, что я везде ходила, что ей фотографии присылали со мной с каких-то пикников. Так подумала бы! Может, они старые? Но нет, гнет свое - гуляла, заражала, - продолжает Татьяна.

Суд все-таки посчитал информацию, которую распространила бердчанка, фейком, и теперь автор сообщения должна выплатить штраф 15 тысяч рублей. Плату за моральный ущерб Татьяна требовать с обидчицы не собирается - считает, что любительница информации «из первых уст» и так наказана по закону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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