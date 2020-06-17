Вместо масок - колпаки: новосибирцы устроили запрещенную вечеринку на крыше бизнес-центра

Новосибирцы устроили закрытую вечеринку на крыше офисного здания в период самоизоляции. Люди установили под открытым небом колонки, накрыли праздничный стол, украсили площадку шарами и лентами. Корреспондент КП-Новосибирск попал в эпицентр тусовки без масок и соблюдения дистанции.

Вечеринку на крыше удалось заметить вечером 16 июня. Воздушные шары и шумную компанию было видно из окон редакции - действие происходило на крыше соседнего бизнес-центра в Центральном районе. Любопытство не порок, а профессия, поэтому мы и отправились на соседнюю крышу. Вход в здание - свободный, охрана не спрашивает пропуск, не проверяет наличие маски. Далее поднимаемся на лифте на последний этаж и - наверх по пожарной лестнице. Люк открыт. На крыше играет музыка, подключены колонки, люди украшают потенциальный танцпол, сами тоже выглядят празднично - кто-то в колпаке, кто-то в шляпе. Однако нежданным гостям тут не рады.

- Здесь частная территория, посторонним сюда нельзя, - преградила путь журналистке, которая представилась любопытным жителем, организатор мероприятия. - У нас закрытое мероприятие, и вам лучше его покинуть.

Вид с улицы Советской. Фото: Ева ЛЮТОВА.

Эх, а так празднично все выглядит. Шарики, ленточки, непрекращающийся смех… Так и хочется присоединиться к этой компании. Организатор объясняет, что снять крышу можно в любой день, а среди недели, с понедельника по четверг, здесь еще и кино показывают. Видя мой интерес, женщина начинает рекламировать необычное место для тусовок.

- Цена за четыре часа всего 5 тысяч рублей. Вы все это время находитесь на крыше и делаете что хотите - в разумных пределах, - говорит сибирячка.

Веселье весельем, но давайте вспомним о режиме самоизоляции. Все массовые мероприятия запрещены, клубы и бары не работают. Не так давно КП-Новосибирск писала о вечеринке на площади Ленина, ее участники подверглись критике, а организаторы были оштрафованы. Но тогда и количество заболевших каждый день было существенно меньше, а сейчас ежесуточно нам сообщают более чем о сотне заразившихся, число умерших тоже прибавляется. Но в городе все же чувствуется какая-то общая расслабленность.

- Этих ребят с крыши могут оштрафовать - в городе запрещены подобные мероприятия. Напомню, что в Новосибирске действует социальная справочная служба (383) 375-87-87. Туда можно отправлять фотографии с подобных мероприятий, - прокомментировала КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

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