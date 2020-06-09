2020-06-09T19:41:56+03:00
Общество

Как пройдет голосование по изменениям в конституции РФ в Новосибирске в 2020 году: чего ждать сибирякам на избирательных участках

Разбираемся, как пройдет голосование по изменениям в конституции РФ в Новосибирске в 2020 году
Никита МАНЬКО
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На входе голосующим будут выдавать маски и перчатки.На входе голосующим будут выдавать маски и перчатки.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Как пройдет голосование по изменениям в конституции РФ в Новосибирске в 2020 году - один из важных вопросов, который волнует сибиряков. Выбирать, принимать ли поправки или нет. будут по всей стране 1 июля 2020 года, голосовать может каждый гражданин России. Глава Новосибирского избиркома рассказала КП-Новосибирск, куда прийти на голосование и почему важно принять в нем участие.

ЧТО МЫ ВЫБИРАЕМ?

В среду, 1 июля 2020 года, в России состоится голосование за поправки в Конституцию РФ. Поправки были предложены Президентом РФ Владимиром Путиным, вот они.

1. Внести в Конституцию изменения, прямо гарантирующие ее приоритет в правовом пространстве России.

2. Ввести запрет на иностранное гражданство и вид на жительство для Председателя Правительства, министров и глав федеральных органов, губернаторов, сенаторов, депутатов и судей.

3. Усилить взаимодействие между государственными и муниципальными органами власти.

4. Ввести в Конституцию положение о Государственном совете.

5. Дать Государственной думе право утверждать Председателя Правительства, а также по его представлению всех его заместителей и федеральных министров.

6. Проводить назначение руководителей всех силовых ведомств и региональных прокуроров президентом по итогам консультаций с Советом Федерации. В соответствии с современной Конституцией региональные прокуроры назначаются президентом без консультаций с Совфедом.

7. Изменить требования к президенту: он должен проживать на территории России не менее 25 лет (сейчас - не менее 10 лет), не должен иметь иностранное гражданство или вид на жительство не только на момент выборов, но и ранее.

8. Предлагается убрать из конституционного ограничения сроков полномочий президента слово «подряд», позволявшее одному и тому же лицу занимать президентский срок более двух сроков при условии, что лишь число последовательных сроков не должно быть более двух.

9. Дать право Конституционному суду по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.

10. Дать Совету Федерации по представлению президента полномочия отрешать от должности судей Конституционного и Верховного суда в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, и при невозможности сохранения статуса судьи.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ?

Чтобы проголосовать за поправки в Конституцию, можно просто прийти 1 июля 2020 года на свой участок и проголосовать на месте. Эта классический способ голосования, который применяют на всех выборах. Но во время пандемии, если вас не будет дома в день голосования, вы можете проголосовать на любом участке. Для этого нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Заявление можно подать с 5 по 21 июня 2020 года в любой избирательной комиссии, в МФЦ или на электронном портале «Госуслуги». С 16 июня по 21 июня заявление можно подать в избирательной комиссии.

Также для всех граждан доступно досрочное голосование, которое пройдет с 25 июня по 30 июня. В этом случае принять участие в голосовании можно также на участке, где гражданин включен в список голосующих. По замыслу организаторов, удлиненные сроки позволят минимизировать возможность заражения коронавирусом.

Также в регионе будет проходит голосование вне помещений, оно пройдет с 25 по 1 июля по предварительно поданным заявлениям от граждан в соответствующие избирательные комиссии.

ГДЕ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОПРАВКИ?

В день голосования будут открыты 2012 избирательных участков в Новосибирской области. Новосибирцы смогут выбрать ближайший из 624 участков, для жителей сельских районов области будут работать 1385 избирательных комиссий.

Найти ближайший к дому избирательный участок можно с помощью официального сайта «ЦИК России», сообщили в избиркоме. Как это сделать?

1. Зайти на сайт Центральной избирательной комиссии России

2. Кликнуть на баннер с надписью «ТИК и УИК на карте России»

3. Попасть на страницу с интерактивной картой и найти поиск адреса

4. Ввести свой адрес в поисковую строку и подтвердить

5. Получить ближайшие места избирательных участков на карте

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ COVID-19 ВО ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ?

Роспотребнадзор установил меры безопасности при голосовании на участках в регионах России. Как сообщили в избиркоме Новосибирской области, на входе в зал голосования будут выдавать маски и перчатки. Участникам голосования обещают одноразовые ручки. Дежурные будут измерять температуру при входе посетителей на избирательный участок.

Все члены избирательных комиссий и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. В избиркоме обещают регулярно проводить санитарную обработку помещений с антисептиками.

Вход и выход с избирательного участка будут разделены, чтобы не создавать очередей.

СКОЛЬКО НОВОСИБИРЦЕВ ПОЙДУТ ГОЛОСОВАТЬ?

Как сообщили в избиркоме Новосибирской области, специалисты не делают прогнозы по явке на голосование за поправки в Конституцию. Проведение акций и конкурсов с целью привлечь избирателей на выборы также не планируется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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