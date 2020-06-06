Ради спасения от коронавируса: ученые сделали самцу белой мыши вазэктомию и сняли это на видео

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики СО РАН запустили серию роликов о подготовке мышей к тестированию вакцины от коронавируса. Из рутинного процесса решили сделать научно-популярное ютуб-шоу. В нескольких сериях исследователи покажут, как мышкам прививают человеческий ген. Первый ролик уже есть, на нем самцу под наркозом проводят вазэктомию и объясняют для чего это нужно.

В таких клетках с двойной вентиляцией живут подопытные. Фото: стоп-кадр.

КАК МЫШКИ СПАСУТ ЧЕЛОВЕКА

Для начала объясним, что такое трансгенная мышь и для чего она нужна. Это животное, которому «подсадили» ген человеческого белка. Дело в том, что обычная подопытная мышка для работы с вакциной от COVID-19 не подходит, она попросту не заражается этим вирусом. А ученым же очень хочется испытать вакцину именно на мышах – это ходовой зверек, хорошо изученный и привычный для первого этапа исследований. Именно поэтому мышь и надо немножко «очеловечить». Человеческий ген позволит мышке стать восприимчивой к коронавирусу.

- Выведение трансгенных мышей поможет при тестировании вакцин и лекарств. Ведь прежде чем внедрять какую-либо разработку и проверять на людях, необходимо убедиться, что она работает на самом деле. На мышах это можно сделать очень быстро и протестировать множество видов препаратов. Самые эффективные вакцины будут в свою очередь проверять на людях, - рассказал КП-Новосибирск Иван Меренков, сотрудник института неорганической химии СО РАН и блогер.

Как только появится первая партия трансгенных мышей, их передадут в Центр вирусологии «Вектор», для дальнейшей работы с вакциной и других исследований. Так необычные мыши помогут спасти мир от новой болезни.

Процесс операции показан в ролике от и до. Фото: стоп-кадр.

ХОРОШО КОРМЯТ И МЕНЯЮТ ОПИЛКИ

Идея о создании своего небольшого шоу пришла в голову ученым абсолютно случайно. Решили таким образом популяризировать науку и показать сам процесс подготовки мышей к ответственной миссии – выведению трансгенного потомства.

- Снимали все на одну камеру. Планируем выпустить всего 5 роликов. Сложности могут возникнуть при съемке спаривания мышей. Ведь неизвестно, сколько времени им понадобится на это, - объясняет Иван.

Первая серия научного ютуб-шоу начинается с мини-экскурсии по «дому» мышей. Биологи показывают условия, в которых живут подопытные. Клетки с индивидуальной вентиляцией, сбалансированное питание, неограниченное количество воды, постоянная смена опилок – полный all inclusive для грызунов.

Что касается самого процесса «превращения», ученые удивили своей откровенностью. Прямо под прицелом камеры проходит один из первых этапов подготовки – вазэктомия. Без этой операции создать трансгенных мышей невозможно. Чтобы самка выносила подсаженный ей эмбрион с человеческим геном, необходим процесс спаривания, иначе нужные для беременности гормоны не начнут вырабатываться. Но чтобы самец своим «вмешательством» не испортил результат научной работы, его и приходится стерилизовать.

Операцию проводят под наркозом. Фото: стоп-кадр.

ОН ЖЕ ХИРУРГ, ОН ЖЕ АНЕСТИЗИОЛОГ

Биолог, работающей с мышами, выступает не только в роли ведущего, но и хирурга. Он самостоятельно проводит операцию. Сначала мышь помещают в обычный контейнер для обедов, который плотно закрывается. В условиях лаборатории – это бокс для анестезии, туда подается газ, и мышка засыпает крепким сном. «Врач» бережно подключает самца к кислороду, берет в руки машинку для стрижки волос и бережно бреет пузико хвостатому участнику эксперимента. Далее проходит операция, все снимается на видео, а биолог дотошно комментирует процесс.

В конце процедуры молодой ученый перемещает прооперированного самца в клетку, перед этим застелив опилки салфеткой. Самец пришел в себя после операции буквально через две-три минуты. Таких процедур биологи провели 20 штук за один день. Армия стерилизованных самцов готова.

Отметим, что зрители научного шоу встретили первую серию с одобрением.

- Жду продолжения, сильнее чем «Ведьмак».

- Годный контент, еще бы показали также, как делают вакцину.

- Переживал за мышку, больше чем за человека.

Ура храбрым мышкам. Пусть и не напрямую, но они обязательно помогут ученым найти лекарство от самой непредсказуемой болезни 21 века.

Хотим заразить мышь КОРОНАВИРУСОМ. Настоящие исследователи. Серия 1.

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