Мультифора как знак протеста

- Сами в своих масках ходите, - крикнул покупатель и выпил одним махом два литра кефира. Примерно так разворачивались действия в магазине на улице Кошурникова 30 мая.

Парень пришел в магазин без маски и надевать ее не собирался. В качестве протеста выпил прямо в супермаркете кефир, а на кассе хотел рассчитаться за уже пустые коробки. Но обслуживать тех, кто без маски, нельзя - сотрудники магазина вызвали охранников, которые и передали строптивца полиции.

Вот таким образом протестуют сибиряки против масочного режима, который введен на территории региона постановлением губернатора. Особо резонансные места - это общественный транспорт и магазины, именно там тщательно следят за соблюдением режима. Соответственно, там и случаются самые эмоциональные протесты.

Еще одна магазинная история. В гипермаркете на проезде Энергетиков мужчина после требования продавцов надеть маску напялил на голову пластиковую бутылку с обрезанным дном и ходил в таком виде по торговому залу. На кассе этот же персонаж натянул перчатки, а на голову вместо бутылки нацепил канцелярскую мультифору, сверху - очки. В обслуживании ему все равно отказали, вызвав наряд охраны.

Пассажирка в маске устроила скандал в трамвае. Фото: стоп-кадр.

Другой случай произошел 1 июня в одном из трамваев на площади К. Маркса. Пассажирка с маской на одном ухе устроила «представление» - начала спорить сначала с кондуктором, а потом и со всем трамваем - ну не будет она закрывать маской лицо! Трамвай пришлось остановить, часть людей ретировались, боясь опоздать на работу. А своенравная сибирячка продолжила спорить.

- Что вы напяливаете на себя эти намордники? Вы хотите, чтобы ваши дети в школу потом в них ходили? - не унималась пассажирка.

В итоге кондуктор вызвала полицию, а протестующая сбежала из салона до приезда правоохранителей.

Мы писали также о том, что против масок выступила местная Барби. Юлия Кригер по параметрам стремится догнать известную куклу, но отличается также и особым мнением по многим вопросам. В этот раз заявила:

- Раньше маски носили рабы. И вообще, маски психологически вредны - мешают нам говорить и на эмоциональном уровне лишают нас этого права.

Другая известная в городе личность - супруга экс-губернатора Виктора Толоконского Наталья Толоконская - также встала в один ряд с русской Барби. Бывший врач-инфекционист, увлекшийся в последние годы гомеопатией, сходила на рынок, увидела там людей в масках и выдала спич в социальных сетях.

- Я зашла без маски и стала причиной нового страха. Если меня обслужить - конец продавцам. Еще раз поясню, почему я без маски. Это означало бы, что я, профессионал-инфекционист с 40-летним стажем, признаю этот бред правдой. Разве могу я так поступить с людьми? Обмануть их и предать себя, свои принципы? Со мной сверяются тысячи людей. И если они увидят, что я вдруг напялила маску, тогда точно подумают, что от них скрывают страшное. Маска не защищает от вируса и наносит ущерб здоровью человека, - пишет Наталья.

Напомним, что губернатор Андрей Травников 28 мая подписал документ о введении масочного режима.

P. S. Новосибирцы, уважаемые протестующие! Давайте уважать друг друга! Может быть, маска именно вас и не спасет, но ведь важно еще и психологическое спокойствие и комфорт в обществе, в замкнутом пространстве. Давайте оставим громкие заявления для социальных сетей, а в магазинах, автобусах, метро все-таки наденем маску.

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