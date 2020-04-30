Назад в детство: взрослые начали собирать кукольные домики - румбоксы. Зачем они это делают, ответил психолог

«Скандинавский модерн», «Летний домик», «В стиле минимализм», «Дом в стиле баухауз». Думаете, это перечисление дизайнов интерьера? Нет. Так называются маленькие кукольные домики - румбоксы. Любовь к сборке крошечных конструкций у сибиряков появилась во время самоизоляции, когда надоело лежать на диване и опустошать холодильник. Что это за занятие и почему новосибирцы увлеклись новым детским хобби, разбираемся с психологом.

Марии 21 год, и она собирает румбоксы. Первый у нее появился в марте 2020 года - это был подарок от молодого человека. Сибирячка тут же распаковала его и начала собирать.

- Румбоксы - это уютные модели комнат, домиков или других помещений в миниатюре. В наборе идут мелкие детали из натуральных материалов (ткань и дерево), из которых получаются мебель и другие дополнения к интерьеру, - рассказала КП-Новосибирск Мария.

Своеобразное занятие сближает с родными. Фото: личный архив.

Сибирячка собирала «Книжный магазин». В конструкторе нет уже готовых деталей - все нужно собирать, клеить самому. У Марии это заняло около трех недель. Вскоре к созданию домика подключилась и ее мама. Это своеобразное занятие их сблизило.

- Лично мне сборка румбокса помогала в борьбе со стрессом - это позволило отвлечься от суеты и в приятной обстановке расслабиться после тяжелого дня, - говорит сибирячка. - Занятие требует усидчивости и внимательности.

На просторах интернета можно найти румбоксы на любой вкус и цвет. Самый маленький домик стоит приблизительно от 1 тысячи рублей.

Из-за работы с мелкими деталями садится зрение. Фото: личный архив.

- Такая модель, как у меня, стоит около 2 тысяч рублей, - уточняет Маша. - Я планирую заказать еще что-то, но уже посложнее.

Несмотря на то, что кукольные домики предназначены для детей, за дело берутся и взрослые. И даже мужчины. Наконец-то некоторые из них смогли показать, кто в доме хозяин, ведь в маленький домик надо провести свет. Девушки в это же время могут доказать, что руки растут откуда надо, и шьют малюсенькие подушечки для дивана.

- Несмотря на все плюсы, существует один большой минус. Сбор такого домика сказывается на здоровье. У меня, например, дико болела спина из-за того, что долго сидела в одном положении, а от работы с мелкими деталями начали болеть глаза, - признается сибирячка.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Недоиграли»

КП-Новосибирск решила узнать у психоаналитика Константина Зубахина, с чем связан такой интерес взрослых людей к игрушечным домикам. Эксперт поделился одной из версий:

- Скорее всего, эти люди недоиграли в детстве. Видимо, родители не часто покупали им желанные игрушки. Теперь, когда человек вырос, он может сам себе позволить купить что-то и играть сколько влезет. Только выбирают не просто детские вещи, а нечто более солидное, сложное. У многих это перерастает в хобби.

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