«Мы остались обнаженными. Когда все это закончится?»: сотрудники новосибирского бара разделись из-за запрета работать

Флешмоб против режима самоизоляции подвахтили новосибирские рестораторы. Почти три месяца сотрудники общепита и сервиса живут без гостей и чаевых. Некоторые потеряли работу и сидят без денег. Чтобы привлечь к себе внимание, они разделись.

Флешмоб называется #ГолыйГолод. Он проходит по всей России и вот докатился до Новосибирска. Бармены, официанты, администраторы и кальянщики из лаундж-бара «Абдула, поджигай» выложили фото в стиле «ню», снятые на работе.

Сотрудники бара из-за эпидемии коронавируса оказались в непростой ситуации. Фото: Дарья Щерба/www.instagram.com/abdulapodzhigay/

— Бездействие нас добьет. Без любимого места, любимой работы и друзей мы буквально остались обнаженными. Сфера гостеприимства находится в подвешенном состоянии и большинство людей сейчас оказались без работы. Многие не знают, что делать. Очень пугает состояние неясности, когда все это закончится? — написали администраторы организации «Абдулла, поджигай!» в Инстаграм.

Директор лаундж-бара Сергей Кавалерчик рассказал КП-Новосибирск о смысле фотосессии.

- Этот флешмоб, во всяком случае такой, как его задумал бар «ReLab » из Казани, не против самоизоляции, я хочу, чтобы вы это понимали. И он не только про деньги. Он про людей из сферы гостеприимства - это сотрудники баров, ресторанов, гостиниц, театров. Все же знают, что актеры театров не очень много получают, но они выходят на сцену, их мотивация — это зритель, цветы, что-то еще. Не только деньги. Наш флешмоб - не лозунговый, не политический, мы просто хотим привлечь внимание к проблеме, — прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Кавалерчик.

Сибиряки выложили фото в стиле «ню», снятые на работе. Фото: Дарья Щерба/www.instagram.com/abdulapodzhigay/

Кстати, под ударом оказались не только бары и кальянные, но целые ресторанные кластеры Новосибирска сейчас думают о том, чтобы закрыться.

— У нас сейчас режим выживания. Как и у большинства ресторанов в здании на Красном проспекте, 22, меню кухни не было заточено под доставку. Смысл был в том, чтобы прийти в наши заведения в центре города, за аренду, кстати, мы платим большие деньги, и насладиться атмосферой, сервисом и блюдами. Мы сейчас в своей же западне. А алкоголем, тем же пивом не можем торговать дистанционно по закону. Соседний ресторан встрял со своими крабами и устрицами, которые без антуража тоже особо никому не нужны. Какой-то бар делал акцент на развлечение гостей песнями и плясками, другой ориентировался на коктейльную культуру. Вообще в нашем здании нет ни одной концепции, которая бы была готова хоть ненадолго уйти исключительно в «онлайн», — рассказала КП-Новосибирск директор ресторана «Джонатан» Ирина Ложкина.

Сотрудницы бара - настоящие красавицы. Фото: Дарья Щерба/www.instagram.com/abdulapodzhigay/

В конце марта Федерация рестораторов и отельеров Сибири обратилась к региональным властям с просьбой разрешить работать с соблюдением дистанции и противовирусных норм заведениям общепита. Также рестораторы просили продлить налоговые каникулы, освободить их от уплаты взносов в страховые, социальные и пенсионные фонды. Власти Новосибирской области пообещали поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса из бюджета — отсрочку налогов, беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам и так далее. Однако не все ее получат.

— Мы не получим поддержки, так как была задержка на несколько дней по уплате налогов за февраль. Все уже естественно оплачено, но такие вот условия выставили власти, чтобы не было задержек и мы пролетели. Конечно, мы хотим открыться. Хотя понимаем, что сначала выручка будет не большой, зато включится аренда, расходы на клининг и еще куча всяких мелочей, которые в сумме дадут нехилые издержки. Посмотрим, что будет — мы уже сами ни в чем не уверены, — призналась ресторатор.

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