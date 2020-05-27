«Город трупов»: как Новосибирск переживал самые страшные эпидемии в своей истории

Эпидемия коронавируса стала для Новосибирска одной из самых запоминающихся, но не самой страшной. В прошлом веке город чуть не вымер из-за эпидемии тифа, которую принесла Гражданская война. В советское время врачи не допускали эпидемий - ни в годы Великой Отечественной войны, ни после. Историк-краевед и ученый рассказали нам, как сибиряки научились побеждать самые опасные инфекции.

Новосибирск мог стать вымершим городом из-за эпидемии тифа в 1919 году. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

МУЖИКИ ПАЛИЛИ ПО ХОЛЕРЕ ИЗ РУЖЬЯ

В 2020 году Новосибирску исполнится 127 лет, это один из самых молодых мегаполисов мира. Но с самого начала локальной истории жители этой местности - тогда это было село Кривощеково - страдали от эпидемий. Одна из самых первых случилась весной 1806 года - тогда метрические книги зафиксировали резкий рост деткой смертности, который продолжался три месяца. Виной тому - оспа, вирусная инфекция с сыпью и лихорадкой.

Если оспа губила в основном детей, то от холеры - острой кишечной инфекции, которая, как правило, пряталась в грязной некипяченой воде - гибли все группы населения. Крупные вспышки холеры наблюдались в Западной Сибири каждые 15 - 20 лет, а с наплывом сюда больших партий переселенцев стали возникать гораздо чаще.

Например, летом 1892 года в Западной Сибири приключилась «поветря» - эпидемия холеры. В Кривощековской волости - на месте будущего Новосибирска - было зафиксировано 794 больных. Более половины - умерли.

- В сознании крестьян холера представала в образе страшной старухи. Известны случаи, как мужики пытались отпугнуть заразу: по ночам обходили село и палили в нее, холеру, из ружей. Это не помогало, но наступали сибирские морозы - и эпидемия уходила сама, - рассказал КП-Новосибирск историк Музея города Новосибирска Константин Голодяев.

Корпус ГИКБ №1 был построен в 1915 году, но стоит до сих пор. Фото: Виталий ЭЙГЕРИС, предоставлено Музеем города Новосибирска.

ХОЛЕРНЫЙ БАРАК

Село Кривощеково в царское время превратилось в Новониколаевск, а в 1904 году получило статус города, в том же году произошла очередная вспышка холеры. Чтобы лечить инфицированных, власти открыли на пересечении улиц Ядринцевской и Логовской (ныне улица Семьи Шамшиных) холерный барак на 20 коек. Лечение велось под руководством известного доктора Востокова, а сам барак стал предтечей Городской инфекционной больницы № 1.

С 1909 года в городе завелась еще одна кишечная напасть: эпидемия брюшного тифа. Длилась она три года. В первый год вспышки от эпидемии в городе умерли 67 человек, во второй - 98, в третий - 164. Их также лечили в бараке на улице Ядринцевской.

Карантин и общегородской субботник помогли победить эпидемию тифа. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

- В 1910 году премьер-министр Российской империи Аркадий Петрович Столыпин, прибывший в Новониколаевск по делам переселенцев, не побоялся специально посетить наш заразный барак. Визит министра дал толчок к строительству нового корпуса «заразной» больницы. Это здание сохранилось до наших дней в составе Городской инфекционной больницы № 1, теперь здесь лечат больных коронавирусом, - продолжает Константин Голодяев.

С началом Первой мировой войны еще одним источником инфекций стали военнопленные. Весной 1915 года пленные курды привезли сыпной тиф в Сибирь, в итоге люди болели и им, и холерой. Смертность была очень высокая.

- Несмотря на все усилия врачей и властей, остановить эпидемию было невозможно. В 1915 году от сыпного тифа умерли 1249 человек, от холеры и дизентерии - 400. Осенью 1918 года тиф вернулся. К началу декабря им болели уже около 1000 человек. Точной статистики нет, но, по оценкам исследователей, число умерших от тифа на территории города в 1919 - 1920 годах составило до 60 тысяч человек, - говорит Константин Голодяев.

Многие погибли из-за заразы. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

«ТЕЛА ВЫКЛАДЫВАЛИ РЯДАМИ ВДОЛЬ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ»

Но самая страшная статистика, оказывается, была впереди. Пик вспышки сыпного тифа пришелся на конец 1919 - начало 1920 года. Тогда традиционная система власти рухнула, из-за Гражданской войны в стране царили разгром и бедность, санитарную обстановку поддерживать было невозможно.

- Массовая эвакуация госучреждений и мирного населения в Сибирь увеличивала количество жителей города в два раза, а то и больше. Десятки тысяч беженцев особенно страдали от вшей - основных переносчиков сыпного тифа. Люди умирали прямо в эшелонах, поезда останавливались и «высаживали» умерших - трупы выкладывали рядами вдоль железной дороги, - объяснил КП-Новосибирск директор Государственного архива Новосибирской области Дмитрий Симонов.

Вскоре эпидемия тифа распространилась на весь город. Здесь уже работали четыре госпиталя, но и они не справлялись с наплывом пациентов, число больных превышало десятки тысяч человек.

Больше века назад ГИКБ №1 спасала город от тифа, теперь – от коронавируса. Фото: предоставлено Музеем города Новосибирска.

«СУББОТНИК ПО УБОРКЕ ТРУПОВ»

- В декабре 1919 года власти создали ЧК ТИФ - стали спешно собирать санитарные команды, мобилизовали врачей, очищали город от свалок и нечистот. Одной из главных задач была уборка трупов - весной 1920 года тела вдоль железной дороги оттаяли, начали гнить, их растаскивали собаки. Таким был реальный итог Гражданской войны в Новониколаевске - город трупов, - описывает Дмитрий Симонов.

В Государственном архиве Новосибирской области сохранились такие отчеты: «В середине февраля в Каинске (ныне - город Куйбышев Новосибирской области. - Прим. авт.) был проведен субботник по уборке трупов. За два дня было сожжено более 4 тысяч трупов».

Часть трупов сжигали на Новониколаевском кирпичном заводе. Других жертв эпидемии хоронили в братских могилах, для этого взрывали землю динамитом. Тела укладывали штабелями и засыпали шлаком - чтобы собаки и другие животные не раскапывали могилы.

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРОВ

В декабре 1919 года ЧК ТИФ закрыла для посещения театры, кинотеатры и увеселительные места. Хотя одними из главных источников заразы были поезда - теплушки буквально кишели вшами, которые переносили сыпной тиф. В городе создавались санитарные отряды из 2 тысяч человек, они обходили дома, устанавливали карантин и проводили инструктаж. В краткие сроки удалось организовать порядка 15 - 16 полевых госпиталей для борьбы с тифом.

Пик эпидемии пришелся на конец января - начало февраля 1920 года. К этому моменту число заболевших сыпным, брюшным и возвратным тифом выросло до десятков тысяч человек. На пике эпидемии смертность достигала до 180 - 200 человек в день, это продолжалось в течение двух месяцев.

Победить тиф помог общегородской субботник в начале апреля 1920 года. Чрезвычайная комиссия по тифу мобилизовала выздоравливающих больных, военных и городское население. Во всех домах массово уничтожали клопов, вшей и тараканов, очищали улицы от нечистот, мыли общественные места.

Тифом переболел практически каждый житель Новониколаевска, уверены историки. Все врачи переболели тифом, многие из них умерли. По данным Государственного архива Новосибирской области, жертвами эпидемии стали 60 - 80 тысяч человек, в основном - беженцы и переселенцы, у которых и так иммунитет был ослаблен из-за бедности. Спад заболеваемости и санитарные меры помогли победить заразу и уже 17 апреля 1920 года ЧК ТИФ была распущена за ненадобностью. Выходит, властям понадобилось на борьбу со вспышкой около полугода. Интересно, а сколько понадобится нам, чтобы победить коронавирус?

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