«Меня сдала какая-то дамочка»: тренера вызвали в полицию из-за фотографии с детьми

Тренера по смешанным единоборствам Дмитрия Тараторина обвинили в проведении занятий во время режима самоизоляции. Все из-за фотографии, которую сибиряк выложил в социальные сети. Как утверждает Дмитрий, она была сделана в 2018 году, просто тренер захотел поделиться воспоминаниями. «Доброжелатели» сразу же обратились в полицию. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Спортивный клуб смешанных единоборств находится в городе Бердске. Его руководитель Дмитрий Тараторин занимается с детьми уже больше 10 лет. Из-за введения режима самоизоляции клуб пришлось временно закрыть, а школьников - распустить по домам.

Дмитрий не собирается проводить тренировки, пока зал не откроют официально. Фото: личный архив.

- Мы продолжили вести страницу в социальных сетях, чтобы не терять связи с родителями и их детьми. Мы там и флешмобы запускали, когда мои подопечные выкладывали свои фото с хештегом «хочу тренироваться», - рассказал КП-Новосибирск тренер Дмитрий Тараторин.

Спортсмен захотел вспомнить старые времена и выложил в группу фотографию 2018 года. Подпись, правда, была неоднозначная: «Прошла открытая тренировка для всех желающих». Тут же на тренера посыпались гневные комментарии. Сибиряки не понимали, как Дмитрий может так безответственно относиться к здоровью детей. Сейчас же нужно дома сидеть!

- Я объяснил, что это старая фотография и что мы просто решили немного оживить группу, чтобы ребята вспомнили, как было здорово и классно на тренировках. Только «доброжелатели» все равно нашлись, - объясняет сибиряк.

Но один из подписчиков позвонил в полицию и сообщил, что Дмитрий нарушает режим и проводит тренировки во время самоизоляции.

- Меня сдала какая-то дамочка, - это все, что знает о доносчике Дмитрий.

Его тут же вызвали для дачи объяснений.

- Я написал объяснительную. У меня еще спросили контакты родителей, чтобы подтвердить, что никаких тренировок не было и режим соблюдается. Меня не оштрафовали, - говорит тренер. - Нам удалось выяснить, что позвонила какая-то общественница и донесла на нас.

Тот самый пост, из-за которого спортсмену пришлось объясняться с правоохранителями.

Дмитрий не понимает, зачем нужно было делать это, не разобравшись в ситуации. Почему нельзя было сначала связаться с ним или самостоятельно проверить, насколько достоверна информация.

- Из-за этой пандемии люди сильно ожесточились. Лучше бы полиция настоящих преступников ловила. Хотя в такое время даже из спортсмена могут сделать нарушителя закона, - рассуждает Дмитрий.

Тренер не собирается спускать все на тормозах. Он написал встречное заявление - о клевете. Дмитрий не хочет, чтобы «доброжелатель» платил штраф или что-то подобное, - достаточно будет публичных извинений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru