Ради спасения от коронавируса ученые подсадят мышкам человеческий ген

В Институте цитологии и генетики СО РАН в ближайшее время начнут разводить новых трансгенных мышей. Им подсадят кусочек человеческого гена, который восприимчив к коронавирусу. Так мышей «научат» болеть новой заразой. Для чего это нужно и как частичка человеческого повлияет на жизнь грызунов, рассказал заведующий лабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Нариман Баттулин.

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ МЫШИ БОЛЕЛИ»

Для чего вообще нужно, чтобы мыши болели коронавирусом? Оказывается, этот вид подопытных животных очень полезен для ученых. Это самая изученная лабораторная живность, притом легко доступная, массовая и дешевая, быстро размножается. Поэтому проводить первый этап доклинических испытаний на мышах - общемировая практика. Хочется испытать на них и вакцину от коронавируса. Но мыши им не болеют!

- У человека на поверхности всех клеток есть белок ACE2, с помощью которого вирус попадает в клетки человеческого организма. Он связывается с небольшим участком этого белка и, как троянский конь, пробирается в клетку. Получается, наш белок стал для коронавируса отмычкой, - рассказал КП-Новосибирск Нариман Баттулин. - У мышей подобный белок тоже есть, но все же немного отличается от человеческого, для коронавируса он не годится, поэтому мыши COVID-19 не болеют.

Это пока не трансгенная мышь. Они появятся только к осени.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТРАНСГЕННОЕ ЖИВОТНОЕ

Задачку - как заразить мышь коронавирусом - можно решить с помощью генной инженерии. Есть десятки способов, но самый простой - взять необходимую частичку ДНК человеческого белка АСЕ2 и внедрить ее в геном мыши.

- Это приведет к тому, что у мыши вместе с ее собственными белками на поверхности клеток будет еще один белок - от человека. Так мы открываем вирусу COVID-19 ворота в клетки мыши, - рассказывает ученый.

Перенос гена от одного вида к другому и объясняет название «новой» мыши - трансгенная. На самом деле технология не новая, ей уже порядка 50 лет и наши ученые ей уже пользовались, но сейчас, на этапе испытания вакцин, таких мышей в нашей стране не оказалось, поэтому и приходится создавать новых. Кстати, по такому же пути идут Китай и Америка - они тоже выращивают трансгенных грызунов, чтобы испытывать на них вакцину от «короны». Чем наши мыши будут отличаться от иностранных трансгенных «подруг»? Да ничем, просто они будут здесь и сейчас, в зоне доступа наших исследователей.

А вот мамами необычного потомства станут белые мыши.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МАЛЕНЬКИЙ УКОЛ ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ

Интересно, каким же способом в мышь помещают часть человеческого генома? Попробуем разъяснить образно. На кусочек человеческой ДНК «навешивают» дополнительные элементы, которые позволят «встроить» ее в мышиный организм. После этого раствор, уже содержащий искусственный ген, с помощью тонкой иглы под микроскопом вводят в одноклеточный зародыш будущей мышки. А сам зародыш подсаживают в тело мамы трансгена и отправляют ее в «декрет», на донашивание. То есть по сути мышке делают ЭКО.

В ближайшее время новосибирские ученые проведут эту операцию с несколькими десятками мышек. Первую партию необычных грызунов ожидают в июне. После появления на свет их надо будет изучить, отсортировать - и к осени они уже будут готовы для опытов. Но не поздно ли? Ведь наши вирусологи уже заявили, что проводят клинические исследования - проверяют вакцину на людях, а тут речь идет о первом звене испытаний.

- Нет, не поздно. Все вопросы все равно не решатся в ближайшее время. Это ведь только одна из вакцин. Возможно, будут и другие. К тому же на этих мышах можно исследовать лекарство от коронавируса, можно будет узнать, какую роль играет иммунитет в развитии опасных последствий коронавируса, - перечисляет Нариман Баттулин.

Еще один, может быть, глупый вопрос: а новые мыши от своих сородичей будут чем-то отличаться? Все-таки им подсадят человеческий ген…

- Нет, внешне они будут точно такие же. Кстати, их потомство будет тоже трансгенным. Предки передадут новый набор генов своим детям. Так что заново проводить процедуру внедрения уже не придется, - отвечает ученый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru