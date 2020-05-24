Собрали толпу: группу «Рви меха» задержала полиция за нелегальный концерт в центре Новосибирска

Хотели повеселить народ, а оказались в дежурном отделении. Музыкантов оркестра «Рви меха», который известен хитом Russian Disco и выступлением с Эмиром Кустурицей, задержали в центре Новосибирска. Полиции не понравился несанкционированный концерт, и они предложили группе проехать с ними в отдел.

Лидер команды Александр Петенев говорит, что они с ребятами решили поддержать новосибирцев в сложной ситуации, сложившейся из-за коронавируса. Собрали инструменты и отправились на улицу дарить сибирякам радость.

— Возникла идея поддержать жителей нашего города, чтобы с ума не сходили от депрессии, горя, и самим развеяться. Сыграли час, вспомнили молодость, — рассказал КП-Новосибирск Александр Петенев, находясь прямо в отделе МВД. — Потом подошли сотрудники, попросили нас собраться. Когда собрались, сказали: «Поехали».

Полиция прервала концерт.

Петенев уверяет, что играли от души, но не громко. Однако люди на звук музыки тянулись.

— Собралось человек сто, ну двести, может, было. Но одни появлялись, другие уходили, — прикинул Петенев. — С «восьми» до «девяти» это происходило.

Исполняли классику оркестра «Рви меха», а еще новые песни — на злобу дня. Про Евровидение, про «Тарантино на карантино». Что именно не понравилось зрителям в погонах, музыканты не знают. Но догадываются.

— Пока не понятно. Нарушение самоизоляции, наверное, — предполагает лидер оркестра.

Сейчас сибиряки сидят в дежурной части и ждут, что им скажут. Фото: соцсети.

Чтобы извлечь из концерта немного пользы, музыканты поставили шляпу, и любой желающий мог бросить туда монетку. Ребята даже успели немного заработать прежде, чем прибыли стражи порядка. Их визит Петенев связывает со скандалом сутками ранее — там же на площади Ленина была большая молодежная тусовка с музыкой и нарушением социальной дистанции.

— Просто команда «фас» поступила, вот и все. Мы далеко не массовое мероприятие устроили. Достаточно в «лайтовом» режиме, если сравнивать с тем, что было вчера ночью, — считает наш собеседник. — Нас не посадили за решетку. Сидим культурно тут. Ждем, что нам скажут. Возможно, нас забрали просто для профилактики. Чтобы другим неповадно было.

Напомним, ранее Новосибирск прогремел на всю страну несанкционированной вечеринкой под открытым небом, она прошла в ночь на воскресенье, 24 мая, в центре города — на площади Ленина. В ГУ МВД по Новосибирской области оперативно прокомментировать задержание музыкантов из группы «Рви меха» не смогли. Однако режим самоизоляции никто не отменял, и нарушителям грозит штраы от 1 тысячи рублей.

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