2020-05-22T17:42:32+03:00
Общество

«Висит табличка: «Карантин по гриппу». Вы серьезно?»: сибиряк рассказал, что из кардиоотделения больницы исчезли врачи

Мужчина считает, что в Горбольнице могла произойти вспышка коронавируса, но от пациентов это скрыли
Анна ПАШАГИНА
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Врачи внезапно исчезли из больницы.Врачи внезапно исчезли из больницы.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Социальные сети всколыхнул пост Михаила Михайлова. Сибиряк рассказал о ситуации в Городской клинической больнице № 1, где один из кардиологов заболел пневмонией. Маму Михаила госпитализировали в данное кардиоотделение. Сначала врачи проводили все необходимые процедуры, а потом вдруг исчезли. Зато средний медперсонал надел противочумные костюмы. Михаил считает, что один из врачей заразился коронавирусом, из-за этого всю бригаду отправили на карантин.

НОГИ В ОКНЕ И ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ВРАЧЕЙ

8 мая Анжелике Ивановне* стало плохо. У женщины поднялось давление, и «Скорая помощь» забрала ее в Городскую клиническую больницу № 1. Врачи определили сибирячку в кардиологическое отделение.

- Маме назначили обследование. Посетителей в корпус не пускали, поэтому мы общались через окно или по телефону. Первую неделю все шло нормально. Маму лечили, к ней приходил доктор, - рассказал КП-Новосибирск сын пациентки Михаил Михайлов.

Палата располагалась на первом этаже. Когда Михаил в очередной раз пришел навестить маму, увидел через окно чьи-то ноги на кушетке в коридоре! Объяснение оказалось простым: это были пациенты, которых положили в коридоре.

- Мама объяснила, что в больнице начали твориться странные вещи. Врачи куда-то пропадают, пациентов со второго этажа спустили на первый, и теперь они лежат в коридорах. Потом их вернули обратно, а врачи надели противочумные костюмы, - продолжает сибиряк.

Михаил сначала не придал этому особого значения, а на следующий день услышал, что врачей в отделении нет вовсе. Куда же все делись?

«ЭТО БЫЛ ЦЕЛЫЙ КВЕСТ»

- Мама сказала, что все врачи заболели и сейчас находятся на карантине. Я пошел в больницу и решил найти лечащего врача. Меня отправили в приемное отделение. Там висит табличка «Карантин по гриппу». Вы серьезно?.. Спросил у охранника, как найти врача… Но это был целый квест, - вспоминает Михаил.

В кабинете врача не было, зато снова пришел охранник. Он и объяснил сибиряку, что сейчас в кардиологическом отделении совсем никого нет. Всю бригаду врачей заменили, потому что первая смена массово заболела пневмонией.

- На улице лето. Какое воспаление легких? Какой грипп? Я приехал домой и опубликовал пост в социальных сетях. Думал, найдутся люди, которые объяснят, что происходит в больнице, - объясняет Михаил.

Надеясь не только на помощь земляков, сибиряк позвонил на горячую линию Минздрава, автоответчик попросил описать проблему - и все.

- На пост я получил много откликов. Из своих источников мне удалось узнать, что не так давно произошло заражение медперсонала. Коронавирус подхватил врач-кардиолог. Сейчас медперсонал больницы напуган, - говорит новосибирец.

Михаил начал еще больше переживать за маму. Он не понимает, почему при угрозе заражения медперсонал гуляет на улице, возле здания находятся рабочие, которые делают ремонт, а родственникам не сообщили напрямую о возможной угрозе.

Завтра, 23 мая, сибиряк планирует забрать маму из больницы и отправиться вместе с ней сдавать анализ на антитела.

КП-Новосибирск, в свою очередь, отправит в региональный минздрав запрос - подтвердить или опровергнуть информацию о заражении врачей в кардиологическом отделении. Также попросим рассказать, сколько в больнице уже подтвержденных случаев коронавируса среди медперсонала и по какой причине об этом не рассказали пациентам.

* Имя изменено по просьбе сына женщины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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