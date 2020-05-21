От 60 до 120 рублей: врачи новосибирской «Скорой помощи» сообщили о маленьких доплатах за работу

В редакцию КП-Новосибирск обратились врачи «Скорой помощи» Кировской подстанции. Накануне им пришел перерасчет по заработной плате за апрель. Никто не объяснил, что это за деньги. Медработники предположили, что это доплата за контакты с пациентами с COVID-19. Суммы в SMS-сообщениях от банка разные, но в каждой не больше трех цифр, в среднем от 60 до 120 рублей. Почему недовольны врачи и могут ли рассчитывать на более серьезные надбавки?

У сотрудников подстанции есть общий чат, где врачи свободно общаются без оглядки на начальство. Именно там в среду и начали сыпаться сообщения о слишком маленьких доплатах. Врачи и фельдшеры скидывали скрины экранов телефонов с перерасчетом. Под ними грустные смайлики.

- Мы сразу поняли, что это доплата за COVID-19, ведь раньше никогда таких перерасчетов не было, а власти недавно обещали, что выделят деньги, - рассказала одна из сотрудниц, пожелавшая остаться неизвестной.

Сразу отметим, что в «Скорой помощи» бригады делятся на инфекционные (те, что едут именно на подозрительный вызов с типичными для коронавируса симптомами) и, грубо говоря, все остальные. Наша собеседница - фельдшер обычной бригады, но девушка уверена, что с зараженными COVID-19 ей наверняка приходилось сталкиваться.

- Люди ведь не всегда честно говорят, почему вызывают врача. Многие знают, что если сразу сообщить диспетчеру о температуре, то ждать машину придется очень долго, поэтому и называют другие причины вызова, например, давление. Мы заходим на такой вызов без средств защиты, а там - пневмония, - говорит девушка-фельдшер.

Такие сообщения пришли медработникам станции скорой помощи. Фото: Личный архив

После того как врачам неинфекционных бригад доплаты не пришли, сотрудники написали жалобу на сайт «Госуслуги». В скором времени пришел перерасчет с грустными цифрами.

- Нам ведь даже не сообщают, есть ли коронавирус у человека, которого мы госпитализировали. Видимо, у кого-то из моих пациентов был, раз 90 рублей доначислили, - делает вывод фельдшер.

Сергей Вицин, врач из реанимационной бригады этой же подстанции, говорит, что ему вообще никакой перерасчет не пришел. Реаниматолог с таким положением дел тоже не согласен.

- Понимаете, никто не дает нам гарантии, что мы на 100% защищены от этих вызовов. Так же ездим к людям с температурой, так же отвозим их в больницу. Но руководство откровенно говорит: «Вы что, хотите, как инфекционная бригада получать? Не будет такого». А какую доплату мы должны получать? Никто конкретно не сказал. Мы слышали слова президента, понимаем, что возим людей с температурой, но это в расчет не берут.

КП-Новосибирск обратилась в прокуратуру Новосибирской области за разъяснением данной ситуации, там обещают провести проверку. Но точного ответа, кому и какие суммы положены в качестве доплаты, правоохранители дать не могут.

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