«А как же коронавирус?»: ради лайков блогер-тиктокер обнимает и целует прохожих

Тиктокеры сошли с ума. Насильно обнимают и целуют прохожих, бросая друг другу вызов. Так, блогер из Новосибирска подходит к девушкам на улице и спрашивает: «Поцелуй или пощечина?» Девушки робеют, но не отправляют молодого человека куда подальше, а целуют или бьют по лицу. В общем, полное нарушение социальной дистанции. Журналист КП-Новосибирск поговорил с парнем и узнал, что за странный способ выбран для знакомства с дамами. Какие правила нарушил тиктокер во время самоизоляции, рассказали юрист и вирусолог.

Шахбоз Дадобоев, для друзей просто Шах, приехал в Новосибирск из Таджикистана год назад. Поступил в университет и теперь учится на юриста. Но законы и нормативные акты паренька явно интересуют намного меньше, чем девушки. Модная прическа, которая требует не меньше баллона лака, узкие джинсы и модный телефон - таков арсенал студента для соблазнения сибирячек. Звездой судебной системы Шах пока стать не старается - сначала хочет выбиться в лидеры популярного приложения для смартфона TikTok. Снимает короткие ролики с друзьями, собирает подписчиков и лайки. Первых у него уже около 300 тысяч, а вот с сердечками дела получше - 4 миллиона.

Парень переехал в Новосибирск из Таджикистана. Фото: личный архив.

Виртуальные сердца будущий юрист собирает с помощью главного приема - подходит к девушкам на улице и спрашивает: «Поцелуй или пощечина?» При этом ни маски, ни перчаток на парне нет. Еще более странно, но многим девушкам такая игра нравится. Одни целуют, другие ласково треплют за щечку, мол, держи леща, симпатяга.

- Мне всегда хотелось, чтобы на меня обращали внимание, узнавали на улице. Признаюсь честно, карантин мне в этом очень помог, - рассказал КП-Новосибирск Шах. - Именно во время самоизоляции у меня добавилось подписчиков - видимо, все полезли в телефоны. Да и нас, студентов, отпустили на дистанционку, а значит, свободного времени стало больше.

Вместо книжек и тетрадок парень взялся за камеру телефона: придумывает сюжеты для коротких видео, ищет девушек на улице, которые так же, как и он, нарушают правила самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780256" frameborder="0"></iframe> Во время самоизоляции блогер заставляет незнакомых девушек целовать его.

Кроме варианта «поцелуй или пощечина» Шах опробовал и другие тест-системы: «поцелуй или поцелуй в губы» и «поцелуй или обнимашки».

- После этих экспериментов я стал популярным. Прям чувствую это. В директ стали приходить предложения познакомиться, пишут, какой я классный и красивый. Честно признаюсь, непривычно, - краснеет тиктокер.

А что до соблюдения дистанции с людьми на улице, парень отмахивается:

- Я не боюсь заразиться - здоровье крепкое. К тому же самоизоляция ведь добровольная. Или нет?

Шах теперь снимает видео вместе с друзьями.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ему может грозить 15 суток»

Мы спросили у юриста Константина Зиновьева, какое наказание может ожидать парня за поцелуи и крепкие объятия с незнакомками во время самоизоляции:

- Статья 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности на территории влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа. Также сюда подходит статья «Хулиганство». Если будет суд, то парня могут закрыть на 15 суток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="540" height="960" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780257" frameborder="0"></iframe> Блогер убедил незнакомую девушку поцеловать его на улице во время самоизоляции.

КОММЕНТАРИЙ ВИРУСОЛОГА

«Им не стоило с ним играть»

Профессор, вирусолог Александр Чепурнов считает, что такие игры в период пандемии слишком опасны, надеяться на свой иммунитет все-таки не стоит:

- Он запросто мог подхватить коронавирус, да и девушки тоже. У них же нигде не написано, что они не заражены. Им не стоило играть в такие игры. Отошли бы на полтора метра и разговаривали бы с ним.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/780255" frameborder="0"></iframe> Ради лайков блогеры обнимают прохожих.

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