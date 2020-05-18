«Пациент, дыхните»: ученые предложили тестировать людей на коронавирус по выдоху

Новосибирские ученые из Института автоматики и электрометрии СО РАН вместе с фирмой «Сайнтификкоин» заявили, что стоят на пороге создания новой предварительной тест-системы на COVID-19. Причем определять наличие вируса в организме разработчики собираются не по крови или биологической жидкости человека, а по выдоху. Получить результат можно будет в течение нескольких минут.

Мы пообщались с создателями нового теста и узнали, что за принцип лежит в основе разработки и когда ее уже можно будет начать применять.

ТАЙНА ВЫДОХА

Сразу оговоримся, новая диагностика - это не глубинный точный анализ, а предварительная проверка, которая выявит лишь потенциально зараженных. А уже дальше можно будет и настоящий тест пройти, и к врачу обратиться. Установку планируют предложить использовать в аэропортах, метро, вокзалах, аптеках.

Что же это за метод? В его основе установка-газоанализатор. Эта штука в мире, в общем-то, известна. Она позволяет зафиксировать превышение нормы некоторых газов в выдохе человека. Дунул в трубочку - прибор показал превышение ацетона, значит, велика вероятность наличия диабета первого типа, превышение оксида азота говорит о том, что велик риск развития пневмонии. Свои маркеры есть у разных болезней.

Как работает прибор, рассказывает Сергей Микерин, заведующий лабораторией физики лазеров Института автоматики и электрометрии:

- В основе лежит изучение газового разряда. Если к разряженному газу подключить два электрода под напряжением, газ начинает светиться. При этом многие вещества имеют свое свечение, свой след. Индивидуальный, как отпечаток пальца.

Как удалось разгадать взаимосвязь между превышением уровня газа и заболеваниями? В том числе благодаря наработанной базе данных. В разных странах мира в некоторых торговых центрах можно увидеть такие установки. Выглядят они как большой шкаф, к которому присоединена трубочка. Платишь от 100 до 300 рублей по нашим меркам, дуешь в трубочку - и почти сразу видишь, какие показатели превышены и к каким врачам можно обратиться за консультацией.

Когда коронавирус начал бушевать в Китае, наши исследователи задумались, возможно ли определить с помощью газоанализатора больных именно этой заразой.

Газоанализаторы есть в торговых центрах разных стран. Фото: healthmonitor.pro

НАДО НАБРАТЬ БАЗУ

Один из газоанализаторов не так давно поставили в клинике в городе Искитиме (рядом с Новосибирском), где проводят компьютерную томографию легких. Как мы знаем, это один из способов диагностики коронавируса. Всех «положительных» врачи просят также воспользоваться газоанализатором. Так зараженные люди помогают ученым накопить базу данных для определения носителей COVID-19.

- 15 человек с подтвержденной коронавирусной пневмонией воспользовались газоанализатором. На этом пока все. Данных недостаточно, чтобы давать гарантию, но результаты нас обнадеживают, сбор информации продолжается, - говорит Максим Дведенидов, гендиректор компании «Сайнтификкоин».

Точное название газа, который свидетельствует о наличии коронавируса, ученые назвать еще не могут - для этого нужны более детальное изучение и огромный массив данных. Тем не менее метод дает возможность для определения потенциально зараженных людей. Посудите сами, у разработчиков в распоряжении огромная база с «выдохами» людей, не зараженных коронавирусом (собранная еще до пандемии), и небольшой массив данных от больных COVID-19. Выглядит эта информация как штрихкод на товарах, только более сложный. Если наложить одну группу на другую, наверняка найдутся конкретные различия. На это и надеются ученые.

При этом вычислить парадигму совпадения для больных поможет искусственный интеллект, который способен самосовершенствоваться и развиваться. Со временем способ диагностики должен становиться все более достоверным.

- Говорить о том, что мы сделали шаг к успеху, мы начнем, когда в нашей базе будет более 100 человек с лабораторно подтвержденным COVID-19. Тогда увидим схожесть между их результатами и отличие с теми, кто не болеет, - объясняет Максим Дведенидов.

Разработчики не собираются получать медицинский сертификат на прибор. Они позиционируют его лишь как предварительный тест. При этом есть важный нюанс: новый метод будет точнее градусника.

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