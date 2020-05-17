«Сидим в машинах, алкоголя нет»: из-за режима самоизоляции в России заработали первые автокинотеатры

Давно билетик в кино покупали? Соскучились по большому экрану из-за самоизоляции? Тогда садитесь в машину и... смотрите кино. Необычная услуга – автокинотеатр – появилась в России. Первые города, где пробуют новинку - Новосибирск и Калининград. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, что за новый бизнес такой.

В Новосибирске выглядит это так: в «Инстаграме» фирмы написано время - во сколько начинается показ фильма (обычно, поздний вечер). Человек приезжает на авто к аэропорту «Северный» (именно рядом с ним располагается «кинотеатр на колесах»), а там уже натянут экран, на котором показывают фильмы. Стоимость места для одного авто – 500 рублей. Всего одновременно на сеанс могут приехать 400 машин.

- Выходить из автомобиля не рекомендуется. Единственное исключение – если человек хочет в туалет, - объяснил КП-Новосибирск Никита Афонасов, руководитель автокинотеатра. – В этом случае на нем обязательно должна быть маска!

В расписании – фильмы на любой вкус: тут тебе и «Иностранец», и «Молода и прекрасна», и «Зло», и «Гретель и Гензель». В общем, все киноновинки.

Так выглядит экран. Фото: предоставлено Никитой Афонасовым.

А как же традиционные поп-корн и газировка? Все это вам принесут прямо в машину: достаточно выбрать нужные пункты меню через интернет. То есть любой контакт сводится к минимуму.

- Наши сотрудники, которые приносят заказ к авто, в целях безопасности работают только в перчатках и масках, - продолжает Никита Афонасов.

Есть и еще одно правило: никакого алкоголя в продаже нет и не будет.

- У нас на сеансе водители: лишний раз их провоцировать выпить не надо, - считают в кинотеатре.

К слову, клиентов на каждый сеанс собирается уже немало – по 10-15 машин. Пока никаких ЧП не было.

Посетители, тоже довольны, и с юмором отзываются об автокинотеатре:

- Самое главное в этом деле – чистое лобовое стекло, - шутят наученные собственным опытом сибиряки. – И берите с собой подушку – очень комфортненько!

А КАК У НИХ?

В Калининграде тоже смотрят фильмы в авто

Самым первым в мае заработал автокинотеатр в Калиниграде: там показали фильм 2018 года «Вечная жизнь Александра Христофорова». На этот сеанс было продано 98 билетов: кинотеатр заработал 44 тысячи рублей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Почему они работают?

Юрист Марина Пьянкова считает, что не все в этой истории однозначно:

- Согласно постановлению правительства №168-п, деятельность всех кинотеатров в регионе запрещена. Если мы говорим о добросовестных компаниях, то все информация о прокатах фильмов и выручке с них вносится в единую систему ЕАИС. То есть не заметить, что они работают, нельзя. Но, с другой стороны, здесь речь идет об ином формате, не о классическом кинотеатре. В любом случае, в этом должны разбираться правоохранители, - считает юрист.

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