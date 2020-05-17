«Кто-то читал его сообщения»: гражданская жена узнала о смерти супруга от коронавируса после его похорон

В Новосибирске от коронавируса 4 мая скончался мужчина. Ему было 59 лет. О смерти гражданского супруга жена узнала через шесть дней. Все это время в больнице ей говорили, что сибиряк в реанимации в тяжелом состоянии, как только пойдет на поправку - свяжется с семьей. О смерти любимого человека женщина узнала уже после его похорон. В истории разбирался корреспондент КП-Новосибирск.

Виктор* заболел в конце апреля. У него поднялась температура, было легкое недомогание. Алина*, его жена (с которой мужчина официально не был зарегистрирован), подумала, что он простыл на даче.

- У меня самой температура поднялась чуть позже - 1 мая. Тогда и поняли, что оба подхватили инфекцию. 2 мая муж поехал сделать КТ. На снимке было видно затемнение в легких. Виктора сразу же отправили в инфекционную больницу № 11 с подозрением на COVID-19, - рассказала КП-Новосибирск Алина.

У сибирячки температура продержалась всего сутки. Симптомы были похожи на стандартную ОРВИ - ломило тело, давило на веки, было чувство усталости, а еще женщина перестала различать запахи и вкус. Но больше Алина переживала за близкого человека - последний раз она говорила с мужем 3 мая.

- Витя отправил мне сообщение, что позвонит, когда сможет. После этого я сама ему писала, но ответа не было. Хотя все сообщения отмечены как прочитанные. На всякий случай я вызвала врача. Терапевт осмотрела меня, поставила диагноз «контактное ОРВИ», - продолжает сибирячка.

Алина оформила больничный, сидела дома. Через несколько дней, 7 мая, женщине позвонили и сообщили новость: у Виктора подтвердился коронавирус. На расспросы о состоянии мужа врачи ответили: «Виктор в реанимации в тяжелом состоянии, когда сможет, свяжется с вами». Сибирячке ничего не оставалось, как ждать новостей. Алина писала мужу сообщения в WhatsApp каждый день, но ответа так и не получила, хотя было видно: все сообщения прочитаны.

- Я позвонила после праздников, 11 мая, в больницу. Пыталась узнать информацию о Викторе. Мне сообщили, что такой пациент у них вообще не числится. В итоге все-таки рассказали, что мой муж скончался, - говорит Алина. - Он умер 4 мая. У меня много вопросов. А кто тогда читал сообщения? Почему врачи не сообщили мне о смерти близкого человека?

Спустя несколько часов с сибирячкой связался сын покойного и сказал, что отца похоронили. Он узнал о смерти Виктора намного раньше - 7 мая. Как рассказала Алина, парень караулил врачей возле больницы, чтобы узнать, что с отцом. Получается, врачи все-таки поступили верно: сообщили о смерти человека прямым родственникам, ведь официально Виктор и Алина не муж и жена.

У Алины же снова поднялась температура, появился кашель. Сибирячка не оставляла попыток вылечиться самостоятельно. На свой страх и риск записалась в платную клинику и сделала снимок легких. Врачи поставили диагноз «двусторонняя пневмония».

- Я позвонила своему терапевту. Рассказала о результатах обследования. Пыталась попасть на консультацию к пульмонологу. Мне сообщили, что с таким диагнозом нужно ложиться в инфекционную больницу, пообещали прийти взять анализ на коронавирус, - объясняет Алина.

Анализы у сибирячки уже взяли. Когда они будут готовы, неизвестно. Алина сама обратилась к пульмонологу, ей выписали лечение на дому. Пока же женщина пьет антибиотики и сама ставит себе уколы.

* По просьбе героини имена в этой публикации изменены, настоящие данные есть в редакции.

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