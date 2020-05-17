2020-05-17T15:32:29+03:00
Общество

«Он весь посинел, поднялась температура»: сибиряк умирал от инфаркта, пока у него искали коронавирус

Сейчас его вдова хочет судиться с новосибирскими врачами, которых винит в смерти мужа в больнице
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряк умер через месяц после юбилея. Фото: личный архив.Сибиряк умер через месяц после юбилея. Фото: личный архив.
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В больницу новосибирец Александр Стрельцов попал через месяц после своего 60-летнего юбилея. Мужчина почувствовал себя плохо – температура была 38,3, болело сердце, зашкаливал пульс.

- Муж весь посинел: я вызвала скорую, - рассказала КП-Новосибирск Елена Викторовна, вдова покойного. – Когда врачи приехали, то они мне заявили: «Для чего надо было вызывать кардиобригаду, если высокая температура?». Я объяснила, что у мужа в 2009 году был инфаркт, что у него больное сердце.

Александру Николаевичу сделали кардиограмму: она показала мерцательную аритмию. Но мужчину все-таки повезли в инфекционку – делать анализ на коронавирус. Несколько часов пришлось просидеть в очереди, чтобы взяли анализы на тест. А потом… отправили обратно в коридор.

- Моему мужу сказали: «Жди скорую, ты не наш больной, тебе в другую больницу». И он пять часов ждал! Саша мне уже звонил и просил вызвать такси домой: он диабетик, ему есть надо было по часам. А тут – ни помощи, ни еды. Никто к нему не подходил! У него с собой были жаропонижающие таблетки и лекарство для диабетиков – он их принял, - описывает ситуацию Елена Викторовна. – Тогда я уже не выдержала: стала звонить и в больницу, и в скорую.

В другую больницу сибиряка увезли только глубокой ночью: там ему сделали флюорографию, взяли анализ крови.

- Муж сказал, что у него обнаружили двустороннюю пневмонию. При этом ему постелили в коридоре, - говорит Елена Викторовна. – В каком именно он отделении, Саша не знал.

Последний раз голос мужа по телефону сибирячка услышала в полдень: тогда его перевели в больничную палату. Жена отправилась к нему в больницу с передачкой, но так и не увидела супруга:

- У мужа почему-то отключился сотовый, поэтому мы даже не могли позвонить и спросить у него, куда идти. Никаких списков больных внизу не было, поэтому пришлось звонить на сестринский пост. Там нам заявили: «Я не собираюсь бегать по палатам, узнавать, кто где лежит».

Прошло больше часа, пока к семье не вышла не врач и не сообщила: их родной человек умер.

- После вскрытия стало известно, что у мужа был повторный инфаркт. Я думаю, неспроста у Саши был отключен телефон, хотя он ждал нашего приезда. Думаю, именно когда мы приехали, к нему наконец-то подошли. И увидели, что с ним произошло, - плачет Елена Викторовна. - Мы узнали и результат теста на коронавирус: отрицательный.

Семья Александра теперь намерена наказать врачей:

- Они потеряли драгоценное время, когда можно было оказать помощь: перебрасывали моего мужа из больницы в больницу, - уверена Елена Викторовна. – Мы будем подавать в суд!

Корреспонденты КП-Новосибирск направили жалобу вдовы пациента в областной минздрав: мы обязательно опубликуем их ответ.

ЗВОНОК ЮРИСТУ

«Срочно собирайте все документы!»

Вот как прокомментировал эту историю юрист Константин Зиновьев:

- Прежде всего, нужно собрать всю медицинскую документацию, которая имеет отношение к лечению новосибирца и его госпитализации в больницу, и его амбулаторную карту. Причем сделать это как можно быстрее, потому что были прецеденты, когда нужные документы терялись. Возможно, часть документов придется получать в судебном порядке. Далее будет нужна экспертиза: ее лучше проводить не в Новосибирске, а в любом другом регионе, чтобы исключить малейшее влияние заинтересованных лиц во время ее проведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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