«Вы могли бы с ней в одном автобусе ехать»: в палату к незараженным пациентам положили больную с коронавирусом

Мария*, жительница одного из сел Ордынского района, сама обратилась в редакцию КП-Новосибирск. Девушка уверяет: ее 54-летнюю маму в больнице положили в одну палату с женщиной, у которой подтвердился коронавирус. Как так вышло – в материале КП-Новосибирск.

«МАМА ЛЕЖАЛА ПЛАСТОМ»

Екатерина, мама Марии, почувствовала себя плохо в праздник - 1 мая:

- У мамы поднялась температура – примерно 37,5 - мы вызвали скорую помощь,- рассказала КП-Новосибирск Мария. - Фельдшер посмотрела, послушала и уехала: толком никакого лечения не назначила! Мол, простое ОРВИ.

Но женщине лучше не становилось: температура ползла вверх, градусник уже показывал 38 и выше.

- Мама вообще плохо температуру переносит, ей было очень тяжело, - говорит Мария. – 4 мая мы вызвали снова врача: она прописала антибиотик и ромашку.

9 мая температура у сибирячки поднялась до 39,5, начался сухой кашель. Семья поняла, что медлить нельзя:

- Маме было совсем плохо, она лежала пластом. Мы снова вызвали скорую: приехала фельдшер и сразу увезла маму на снимок в больницу. Маме сделали рентген и компьютерную томографию: только тогда у нее увидели двухстороннюю пневмонию, - говорит Мария.

«А ЕСЛИ ОНИ ЗАРАЗЯТСЯ?»

Екатерину увезли в новосибирскую больницу: уже ночью она оказалась в палате.

- 10 мая маме сделали тест на коронавирус: сказали, что результат будет готов результат в течении 2-3 дней. Но его так и нет, - говорит сибирячка.

А 15 мая в палату к Екатерине положили женщину, у которой, как уверяет Мария, уже подтвердился коронавирус.

- Эта женщина получила результат на коронавирус за один день. Интересно получается: кому-то за один день делают, а кто-то ждет больше недели, - возмущается Мария. – И то, что ее положили с моей мамой и другой женщиной, у которой даже отрицательный тест на коронавирус, просто опасно! У них маленькая палата, дистанции между пациентами нет. Да и санузел у них общий! Они могут заразиться!

Мария попыталась решить ситуацию и стала стучаться во всевозможные ведомства:

- Я звонила в Роспотребнадзор: они отправляют звонить в службу 112. Там мне сказали: «Решайте этот вопрос с врачом», - описывает диалоги Мария. - А врач комментирует так: « Мы ждём бумагу с Роспотребнадзора на эту женщину. Вы могли точно так же и в одном транспорте ехать с этой женщиной». Получается, пока врачи ждут бумагу, люди, у которых нет вируса, рискуют заболеть.

Чтобы хоть как-то обезопасить маму, Мария собрала для нее «противокоронавирусную» передачку:

- Элементарные антисептики, влажные салфетки, - перечисляет сибирячка. – Остается надеяться, что это поможет.

Корреспонденты КП-Новосибирск уже отправили запрос в Минздрав: мы обязательно опубликуем их ответ.

* Имена героев изменены.

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