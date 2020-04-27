2020-04-27T21:08:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Где теперь нужно носить маски в Новосибирске в период коронавируса?

Вместе с юристом разбираемся, где нужно носить маски в Новосибирске в период коронавируса. И что будет, если этот запрет нарушить
Татьяна СОЛОВОВА
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Новосибирцев просят не выходить на улицу без масок.Новосибирцев просят не выходить на улицу без масок.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Масочный режим в нашей области начал действовать с 27 апреля, вместе с юристом Константином Зиновьевым мы решили разобраться, где нужно носить маски в Новосибирске в период коронавируса. И ответить на самые главные вопросы горожан.

Вопрос №1. Куда без масок нельзя?

В соответствии с постановление Губернатора Новосибирской области № 43, сибиряки не могут появиться без масок:

1. во всех видах общественного транспорта и в такси

2. на станциях и остановках всех видов общественного транспорта

3. в аптеках и аптечных пунктах, в магазинах и на предприятиях, чья деятельность не приостановлена

4. в территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов государственной власти Новосибирской области, иных государственных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области;

5. в зданиях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных вокзалов, аэропортов.

Вопрос №2. А если маски нет, то выгонят из автобуса?

— Кондуктор не имеет права выгнать нарушителя из автобуса, но может вызвать полицию, чтобы составили протокол об административном правонарушении по статье: «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (20.6.1 КоАП РФ). В таком случае нарушителю грозит штраф — от 1000 рублей, — прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Вопрос №3. Пустят ли без маски в магазин?

— Та же самая история, что и с транспортом: выгнать покупателя или отказаться его обслуживать продавец права не имеет, но может вызвать полицию, — говорит Константин Зиновьев.

Вопрос №4. Если маски закончились и надо купить в аптеке — как быть?

— Здесь человек действует в ситуации крайней необходимости — маски ему нужны, чтобы соблюдать режим, и его никто не накажет, — разъясняет юрист.

Вопрос №5. Если маски нет, но стало плохо и надо в больницу — что делать?

— Опять же: ситуация крайней необходимости. Смело обращайтесь в больницу — никто вас не накажет, — говорит Константин Сергеевич.

КОШЕЛЕК

Сколько стоит маска?

Набор из пяти масок можно приобрести за 250 рублей в уличных киосках. К тому же накануне в муниципальные аптеки поступили одноразовые маски, в партии 1,5 миллиона штук. Стоимость одной маски — 32 рубля.

А КАК У НИХ?

Хабаровский край в масках с 22 апреля

Масочный режим почти на неделю раньше ввели в Хабаровском крае: там в масках все обязаны ходить уже с 22 апреля. Так коронавирус на сегодняшний день подтвердился у 437 человек.

— Проведя множество анализов, мы пришли к выводу: 67% заболевших переносят заболевание бессимптомно, — объяснил свое решенипе о введении в целях безопасности масочного режима Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, свое решение.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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