«Две недели сидели в страхе, а потом расслабились»: новосибирцы массово нарушают самоизоляцию из-за 30-градусной жары

В Новосибирске — настоящее лето. На улице уже +28 градусов. В квартирах еще работают батареи, но власти заявили: начинаем отключать тепло. А сами жители принялись массово нарушать самоизоляцию.

И почему эти девушки не дома?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чиновники закрыли парки, но это не останавливает молодых мам и спортсменов, которых как монпансье словно высыпали из банки, на городские улицы. Почему люди перестали боятся коронавируса и куда спрятались полицейские — в репортаже «КП-Новосибирск».

В обед в метро даже нет свободных мест.Фото: Алена МАРТЫНОВА

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА — ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ ПРОЩЕ

Парк культуры и отдыха «Березовая роща» был одним из самых популярных мест отдыха — здесь несколько детских и спортивных площадок, кафе, веревочный парк и контактный зоопарк, даже есть часовня. На одном из входов висят предупреждения от мэрии о закрытии парка — но все другие дороги открыты и люди неспешно прогуливаются по аллеям и дорожкам. То есть закрытый парк по сути открыт!

Пенсионеры не могут сидеть дома в жару — отопление еще не отключили.Фото: Никита МАНЬКО

Более того, там работают точки по продаже фастфуда и кофе. Сотрудница кофейни на колесах признается, что покупателей стало чуть меньше — но поток все равно есть, берут по 50 чашек в день.

Очередь за кофе в центре НовосибирскаФото: Алена МАРТЫНОВА

Многие новосибирцы любят «Березовую рощу» за обилие детских площадок и городков — в каждом играют дети, родители стоят рядом, несмотря на карантин. Пенсионеры пришли сюда почитать книжки, а спортсмены — чтобы потренироваться в период, когда фитнес-клубы и тренажерные залы закрыты.

— Вообще я сижу дома, нашел для себя вот этот закуток с турниками. В парке есть еще одна площадка, там многие занимаются, а здесь почти никого. Я стараюсь поддерживать режим самоизоляции, но и не терять физическую форму. Здесь полицейских нет, но если сотрудники подойдут — придется выполнить их требования, — рассказал КП-Новосибирск парень Андрей, которого мы застали на турниках.

Михайловская набережная стала любимым местом для прогулок многих новосибирцев.Фото: Никита МАНЬКО

МИХАЙЛОВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ: МЕСТО ДЛЯ ЗАГАРА

Михайловская набережная — самая популярная зона отдыха для новосибирцев. Даже в период самоизоляции здесь есть люди — лежат на газонах, занимаются спортом на турниках, загорают на лавочках. Полиции не видно — только в переходе под улицей Большевистской мы встретили сотрудников МВД, они проверяли наличие справки от работодателя у мужчины средних лет, который выглядел безработным. Возможно, если одеваться в чистую и новую одежду — ты избежишь штрафа.

Мужчина загорает на лавочке на набережной.Фото: Никита МАНЬКО

— Я в декрете, для меня режим самоизоляции почти ничего не поменял. Я слышала, что парки собираются закрывать, но для меня это неадекватно — с детьми абсолютно некуда пойти. У нас во дворе нет нормальной детской площадки, а жалкие горки перемотали лентами, поэтому мы гуляем на набережной. В целом, пока еще терпимо, но через месяц дети буквально сведут родителей с ума. Один выход — ехать на дачу до конца лета, — объяснила нарушение самоизоляции мама двух детей Анастасия. Женщина попросила ее не фотографировать.

Велодорожки набережной не пустуют — люди катаются на велосипедах, подростки- на скейтбордах, дети — на роликах. Самое популярное место — турники, здесь даже бывают очереди.

Полицейских мы встретили только в метро.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В общественном транспорте я в маске, в магазине — я в маске, а здесь нет смысла ее надевать. Обычно я работаю и у меня есть справка, но сегодня выпал выходной и я пришел позаниматься на турниках. Полиции я не видел, все спортсмены спокойно занимаются. Закрыты спортзалы, стадионы — как еще поддерживать здоровье? — рассказал КП-Новосибирск Игорь.

НАРЫМСКИЙ СКВЕР: «ДУМАЕТЕ, МЕНЯ ВОЗЬМЕТ КАКОЙ-ТО ВИРУС?»

В прошлом местные жители активно защищали Нарымский сквер от застройщиков, а теперь готовы бороться с режимом самоизоляции. Здесь гуляет немало людей с детьми. Все настроены бойко.

Нарымский сквер — полно людей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Я Ельцина пережил, думаете меня возьмет какой-то вирус? Никто не знает, что на самом деле происходит. Стоит ли ужесточать карантин? Для тех, кто заболел или контактировал с заболевшими — возможно да, но можно ли из-за этого лишать своего внука радости поиграть на солнышке? Люди сперва испугались, посидели дома неделю-две, но теперь их не переубедить, — рассказал мужчина, попросивший об анонимности.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР: ВМЕСТО ПОЛИЦИИ — ДРУЖИННИЦЫ

В центре Новосибирска все разбрелись по лавочкам — даже скейтбордистов нет на памятнике. Полиции нет, безопасность обеспечивает молодежная дружина — трое девочек-подростков и их командир.

Дружинники следят, чтобы никто не занимался скейтбордингом на памятнике Ленина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рассказывать о своей работе по поимке нарушителей не хотят, но если что-то происходит — готовы сообщить полиции. Дежурство несут на лавочке, хотя прямо напротив них двое студентов спокойно нарушают режим самоизоляции — у них нет справок, но есть непреодолимое желание гулять…

Молодежь спокойно отдыхает на лавочкахФото: Алена МАРТЫНОВА

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