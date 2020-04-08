Мистический рейс: в Новосибирске сел несуществующий самолет из Пхукета.

«В Новосибирске приземлился рейс с россиянами, которые вернулись домой из Таиланда. Самолет забрал людей с острова Пхукет», - эта новость пронеслась не только по группам «ВКонтакте», но и по местным СМИ. По телевизору даже показали тех самых туристов, что, наконец, вернулись на родину. Вот они счастливые ступают на российскую землю. Счастье-то понятно, регулярных рейсов из Таиланда больше нет. Так что путешественники ждали этого самолета Пхукет-Новосибирск, как солдаты дембеля. Но вот – мистика. Борт приземлился в пункте назначения, но из Пхукета он… не вылетал!

Лишь в аэропорту многие пассажиры узнали, что никуда не полетят. Фото: соцсети.

ЧТО ЗА БОРТ В ИТОГЕ ПРИЛЕТЕЛ В НОВОСИБИРСК?

Да, рейс с Пхукета был объявлен, заложники тропического рая раскупили билеты… Но когда до посадки оставалось совсем немного, авиакомпания разослала пассажирам оповещение:

«Несмотря на все прилагаемые нами усилия, авиакомпании S7 Airlines отказано в разрешении на выполнение рейса из Пхукета в Новосибирск для возвращения российских путешественников. По этой причине мы вынуждены отменить рейс S7 6330 за 7 апреля. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию».

«Обратно в гостиницу не пускают» - долгожданный самолет отменили «перед носом» у пассажиров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Смирившись, пассажиры остались в Таиланде. И вот, спустя ночь, узнают, что самолет прибыл. Смотрят новости — протирают глаза. Кто же тогда – те счастливчики, что сошли с трапа? Ведь в аэропорту Пхукета никого не пустили на посадку.

Разоблачаем мистику. Оказлось, запутались новосибирские журналисты. За борт из Пхукета выдали совсем другой рейс – из столицы Таиланда Бангкока.

А туристы с Пхукета так и остались на острове. И, кстати, история для них – совсем не комичная.

Туристы уже устали от заморских харчей. Фото: соцсети.

«НЕКОТОРЫЕ ГОСТИНИЦУ СДАЛИ, ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ!»

Проблему обсуждают в чатах мессенджеров.

- У меня ребенок маленький плакал. Младшая плакала, потому что очень хочет домой. А теперь будем продлевать визу. То, что происходит, не поддается никакому объяснению, - переживает одна из несостоявшихся пассажирок. - Я не знаю, каково людям, которые были в аэропорту, потому что обратно уже никого не пускают: некоторые гостиницу сдали. Ситуация плачевная.

- Мы возили ночью друзей в аэропорт. Они вернулись к нам назад. А многие выписались из домов, из отелей и они теперь в панике, - добавляет другая россиянка. - Одна девочка – 18 лет - купила последний билет за 80 тысяч рублей и тоже никуда не улетела. Часть людей осталась в аэропорту, а часть везли двумя автобусами в отель. Там люди заплатили по 800 батт (около 1900 рублей) за ночь и потом разъехались.

А еще потрачены деньги на билеты. Это, впрочем, не главная проблема – есть надежда, что вместо этих билетов дадут новые. Только неизвестно, когда это произойдет.

Если из Бангкока нет-нет, да появится самолет, то Пхукет оказался «капканом» для путешественников. Вот была надежда на самолет, да и тот отменили.

А в Таиланде туристам приходится и дальше тратиться на проживание. А кому-то, кто сдал жилье, уезжая в аэропорт, может и не сдадут прежние номера вновь. Обстановка из-за коронавируса – сложная и чужеземцам сейчас ни в какой стране не рады...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/771739" frameborder="0"></iframe> Мистический рейс: в Новосибирске сел несуществующий самолет из Пхукета.

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