2020-04-07T21:21:47+03:00
Коронавирус Covid-19

«Нас расписали в коридоре, гости приехать отказались»: как коронавирус испортил свадьбу сибирякам

Из-за вируса планы менялись каждый день, но молодые люди не отчаялись и закончили торжество необычной фотосессией
Анна ПАШАГИНА
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Главные атрибуты этой пары - маски и перчатки. Фото: Матвей ЧЕРКАШЕВ.Главные атрибуты этой пары - маски и перчатки. Фото: Матвей ЧЕРКАШЕВ.
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Дарья и Евгений Фроловы устроили необычную фотосессию в день свадьбы. На лицах - маски, у невесты повязка расшита бусинами, на руках - резиновые перчатки, поверх которых - обручальные кольца. Не хватает только костюмов химзащиты. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с парой, чтобы узнать, как изменился привычный обряд бракосочетания в эпоху коронавируса.

Свадьба Дарьи и Евгения была запланирована на 4 апреля. Ресторан - заказан, гости - приглашены, костюм и платье уже ждут в шкафу торжественного часа…

- За шесть дней до нашей свадьбы, когда по городу поползли слухи о введении чуть ли не карантина, я позвонила в загс. Мне сказали, что все хорошо, все работают. Я успокоилась, - рассказала КП-Новосибирск Дарья.

Бракосочетание было под угрозой срыва. Фото: Матвей ЧЕРКАШЕВ.

Бракосочетание было под угрозой срыва. Фото: Матвей ЧЕРКАШЕВ.

На следующий день после звонка молодую пару ждал неприятный сюрприз - появилось постановление губернатора Новосибирской области о том, что будут закрыты все торговые центры, бары, рестораны и другие увеселительные заведения.

- Позвонила в загс повторно, и мне предоставили уже новые данные: пускают в зал для бракосочетаний только по 10 человек, не больше. Мы начали нервничать. Решили, что с нами пойдут родители и фотограф, - вспоминает девушка. - Из ресторана нам позвонили после обеда в тот же день - сказали, что закрываются, а предоплату вернут позже. У меня на глаза слезы навернулись…

Молодые люди долго готовились к этому дню, поэтому решили во что бы то ни стало событие отметить! До свадьбы оставалось пять дней. Даша и Женя судорожно начали искать коттедж, чтобы собрать гостей там. Но и этот план не сработал - гости сами начали звонить будущим супругам и отказываться.

- Многие испугались информации о коронавирусе и решили перестраховаться. Но мы выдохнули: кто приедет - тот приедет, отметим в узком кругу, - продолжает Даша.

Коттедж будущая чета Фроловых все-таки нашла, но тут появилась новая информация. За два дня до свадьбы вышло новое постановление об ужесточении мер самоизоляции - людей попросили не выходить из дома. В загсе сообщили: на регистрацию пустят только непосредственных участников - жениха и невесту. Позвонил и арендодатель насчет коттеджа - вечеринку попросили отменить…

«Украшения» для фотосессии пара купила за день до свадьбы. Фото: Матвей ЧЕРКАШЕВ.

«Украшения» для фотосессии пара купила за день до свадьбы. Фото: Матвей ЧЕРКАШЕВ.

Вот так коронавирус позарился на святое - семью! Конечно, свадьбу можно было бы отменить или перенести - подождать, пока все устаканится. Но любовь побеждает все препятствия.

В назначенный день Женя и Даша приехали в загс. Их расписали в холле здания. Фотограф ждал на улице. Родители приехать не смогли - они живут в другом городе и думали, что въезд и выезд из Новосибирска закрыт. Информация менялась каждые несколько часов…

После молодожены поехали в студию, чтобы устроить небольшую съемку в этот все-таки праздничный день.

- Идея провести «коронавирусную» фотосессию возникла после всего пережитого. Маски купили в ближайшем магазине, свою я расшила бусинами. Вроде как даже празднично получилось, - считает девушка.

А что поделать, из любой сложной ситуации проще выходить с юмором. Даша и Женя навсегда запомнят день своей свадьбы. А уж детям и внукам точно будет что рассказать. И показать необычные фото.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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