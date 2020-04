«Играем музыку на балконе, танцует вся улица»: молодая пара из России села в Италии на 30-дневный карантин

Сибиряки Евгения и Роман Калинкины живут в Италии. Из-за угрозы распространения коронавируса пара сидит дома, ведь в стране карантин. Влюбленные не скучают в четырех стенах - на балконе устраивают дискотеки, к ужину красиво одеваются, будто собрались встречать гостей. Евгения рассказала, чем еще они с Романом занимаются в своей квартире и что изменилось в их жизни с наступлением карантина.

Влюбленные возобновили блог на YouTube.

«ЧИТАЕМ КНИГИ И ТАНЦУЕМ НА БАЛКОНЕ»

Евгения вместе с мужем живут в Милане несколько лет. Молодые люди рассказали, как в стране начали вводить ограничительные меры.

- Примерно 20 февраля объявили о закрытии на карантин нескольких красных зон в одном северном регионе. 23 февраля вышел приказ о закрытии всех развлекательных и общественных заведений - музеев, кинотеатров, театров, выставок, дискотек и контактных баров. Главным шагом было закрытие региона Ломбардия и 11 коммун ночью с 7 на 8 марта, - рассказала КП-Новосибирск Евгения. - 9 марта было принято решение о закрытии всей страны. Ввели запрет на перемещение между городами и внутри населенных пунктов. 21 марта начался самый жесткий карантин с полной изоляцией.

Сейчас в городе закрыты все увеселительные заведения. Работают только магазины и аптеки. Жителям города разрешено только гулять с собаками - не дальше, чем 200 метров от дома, и выходить в ближайший продуктовый или больницу.

- За нарушения штрафуют. Размер постоянно меняется. По последним данным, за нарушение режима самоизоляции штраф вроде бы от 400 до 3000 евро, - объясняет девушка. - Уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто нарушает именно обязательный карантин, предписанный врачами.

Из-за внезапного карантина у Жени и ее мужа отменилась работа до конца мая. Теперь пара придумывает себе развлечения дома - молодые люди читают книги, занимаются спортом, играют в приставку.

- Я диджей, муж - ведущий на свадьбах, и недавно мы с Ромой вытащили аппаратуру на балкон и устроили там дискотеку. Соседи тоже вышли и начали танцевать, как и мы, на балконе. Хотелось поднять людям настроение, - вспоминает Женя. - Когда мы заканчивали наш импровизированный балконный сет песней Queen - Show Must Go On, подпевали уже полквартала, а после - все начали аплодировать.

Пара признается, что им не хватает прогулок и путешествий. Фото: instagram.com.

«ТЕЛА ВЫВОЗЯТ НА ВОЕННЫХ МАШИНАХ»

На маленьких улочках Милана стало непривычно тихо и безлюдно. Иногда слышны сирены «Скорой помощи» и других специальных служб. Евгения и Роман выходят на улицу, только чтобы дойти до магазина.

- Все продукты в наличии, но на входе огромные очереди. Теперь в магазин пускают лимитированное количество людей. Все соблюдают социальную дистанцию - 1 метр друг от друга. На входе в магазин дают перчатки и измеряют температуру, - описывает сибирячка.

Среди обычных правил личной гигиены в Италии частое мытье рук, стараются не трогать глаза, нос, рот, на несколько часов вывешивают одежду на балкон.

- Нигде уже давно нет масок, перчаток и санитайзеров. В остальном аптеки полны лекарств и работают без перебоев, - говорит девушка.

Вокруг карантина в Италии ходит много слухов. Например, что по каждому умершему звонят колокола или же что тела вывозят на военных машинах.

- Да, это правда. Например, в Бергамо (город, который является одним из главных очагов заражения) количество смертей уже превосходит возможности крематориев, поэтому тела вроде бы вывозят для кремации в другие регионы, - утверждает Женя.

«МЫ ТОЖЕ СНАЧАЛА ХИХИКАЛИ»

Каждый день Рома и Женя проверяют статистику на официальных сайтах. Молодая пара игнорирует спам, который льется из всех социальных сетей и всевозможных мессенджеров.

- Соотечественники, отнеситесь к этой проблеме серьезнее, чтобы не застрять дома на длительный срок. Карантин - это не каникулы, не шашлыки, не прогулки. Но это и не тюремное заключение или пытка, которой нужно бояться. Существует много интересных занятий, для которых в период самоизоляции как раз есть время, - советует Женя новосибирцам.

Девушка признается, что они тоже сначала хихикали и улыбались, говоря о коронавирусе. Когда людям объявили добровольную карантинную неделю, все поехали отдыхать, а потом ситуация резко ухудшилась.

- Вам ничего это не напоминает? Теперь мы 30 дней сидим дома и пока не знаем, что будет дальше. Я переживаю за своих родных и близких, которые находятся в России. Потому что я уже видела подобное отношение и знаю, к чему оно приводит. Я хочу, чтобы Россию эта проблема коснулась как можно меньше, - добавляет Женя.

