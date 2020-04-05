2020-04-05T17:14:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Внеклассная нагрузка: родители вместе со школьниками шьют маски для областной больницы

Семьи сами предложили медикам помощь, первая партия масок из трех тысяч штук отправится ко врачам уже завтра
Анна ПАШАГИНА
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Дети шьют вместе с родителями. Фото: личный архив.Дети шьют вместе с родителями. Фото: личный архив.
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В Новосибирске родители вместе со школьниками шьют маски для врачей. Это волонтерская нагрузка, горожане взяли ее на себя, пока у детей каникулы, а у родителей самоизоляция. Добровольцы оптом закупили 70 метров ткани, а марлю позаимствовали в больнице. Туда же школьники и отправят сшитый товар. Денег за работу люди не берут.

Идея начать шить маски для врачей пришла родительскому комитету из-за долгосрочных школьных каникул.

- У нас сплоченное сообщество родителей. У нас возник вопрос, как организовать детей из-за затянувшихся «каникул». Насмотревшись репортажей из-за рубежа, девочки из старших классов начали искать выкройки масок, чтобы сначала себе сшить, - рассказала «КП-Новосибирск» Лариса Колмогорова, заместитель председателя родительского сообщества НРОО «Школа развития индивидуальности «Росток».

Для реализации идеи пришлось поискать нужную ткань. Оказалось не так просто купить 70 метров трикотажа кулирка, это мягкий, тянущийся материал, идеально подходит для этих целей. Родители забрали в одном из магазинов последний рулон.

- Мы решили шить не только для себя, но и для врачей. Позвонили в областную больницу, там очень обрадовались нашей инициативе. В ответ на наше предложение нам сделали встречное – они нам дают марлю и образец масок, а мы шьем для них, - рассказывает Лариса.

В итоге получилось 2 вида масок – трикотажные и из марли. Нагрузка распределяется по семьям. Всего в проекте сейчас задействовано 50 семей. Шьют все с первого по 11 класс.

- Мы строчим и кроим уже около недели. Для нас шитье не проблема. У кого-то мамы портнихи, у кого-то просто рукодельницы. У нас проводится много мероприятий, на которые нужно самим пошить костюмы, так что практически все родители умеют держать в руках нитку и иголку, - говорит Лариса.

На завтра к отправке уже готова первая партия масок. Их около 3х тысяч штук. Посылка «уйдет», как было обещано, в областную больницу города Новосибирска.

Семьи не собираются останавливаться на этом и будут еще долгое время снабжать новосибирские больницы масками.

Родители вместе со школьниками шьют маски для областной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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