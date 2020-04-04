Доставка еды в Новосибирске во время полной самоизоляции: как работают компании и какие есть нарушения

Новосибирцы с 30 марта живут в режиме полной самоизоляции, не работают кафе и рестораны, столовые и кофейни, вместо этого - доставка еды в Новосибирске во время полной самоизоляции. Как безопасно заказать еду и продукты домой, какие именно точки работают — в нашем материале.

ПРОВЕРКИ РЕСТОРАНОВ В НОВОСИБИРСКЕ

С 28 марта новосибирские кафе, рестораны и пекарни проверяют на соблюдение запрета на торговлю в залах общепита. Рейды продолжаются в течении всей недели, сотрудники управления потребительского рынка мэрии Новосибирска объясняют запрет мировым опытом с распространением коронавируса. Только в ходе первого рейда было выявлено более 50 нарушений.

Но еда на вынос - разрешена. В Новосибирске более тысячи точек общепита, которые предлагают доставку еды. На 4 апреля 2020 года, работает больше половины.

Уличная еда - шаурма, хот-доги, чебуреки

Режим самоизоляции не слишком ударил по уличной еде в Новосибирске. По наблюдениям корреспондента КП-Новосибирск, редко где закрылись киоски с беляшами, шаурмой, чебуреками, мантами и хот-догами.

А вот крупнейшая в Новосибирске сеть шаурмы «Дядя Денер» все-таки закрыла 86 из 89 филиалов, оставив работать всего два киоска на весь город. Сеть быстрого питания «Подорожник» закрыла павильоны для посещения, но оставила доставку продукции.

Руководство популярной сети «Хот-Дог Мастер» не стало закрывать большинство точек, но разметило тротуар для очереди с дистанцией в 1,5 метра.

БЛЮДА НА ГРИЛЕ — ШАШЛЫКИ, БУРГЕРЫ, СТЕЙКИ

Новосибирцы не смогут поесть шашлыки в парке — выходить на улицу запрещено, а большинство кафе-шашлычных в скверах приостановили работу из-за карантина. Местные сети бургерных продолжили работать в режиме еды на вынос и сохранили доставку.

Рестораны и экзотика

Большинство дорогих ресторанов продолжили работать с доставкой на вынос. Рестораны предлагают доставку блюд начиная от определенной суммы — например, 1500 рублей. Стоимость доставки обещают в районе 100 рублей.

РОСТ СЛУЖБ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ НА ДОМ

Крупнейшими сервисами доставки является Яндекс.Еда и Delivery Club, однако выросло число и штат компаний-посредников, которые доставляют все подряд — от продуктов, лекарств и салфеток до алкоголя и куриных крылышек. Преимущество таких небольших фирм — скорость доставки, туда уходят работать бывшие таксисты на своих автомобилях. Они хорошо знают город и сами находят наиболее быстрый вариант.

— Заказы приходят из мессенджеров, и я уже сама ищу ближайший магазин или точку фаст-фуда, а потом нахожу кратчайший путь до клиента. В день выходит 15 заказов, в основном это популярный фаст-фуд, блюда из курицы. На заказ уходит от 15 минут до часу, с учетом времени приготовления блюда, — говорит курьер Нина Залиулина.

- Заказов стало больше, процентов на 25. Заказывают молодежь и люди среднего возраста, пользуется популярностью шаурма именно, - рассказал курьер, который работает в Яндекс.Еда.

КАК ЗАКАЗАТЬ ЕДУ И ПРОДУКТЫ В НОВОСИБИРСКЕ?

1. Зайти на сайт службы доставки или установить приложение.

2. Оформить заказ по телефону, через сайт или приложение.

3. Выбрать способ оплаты: наличные\безналичный расчет при получении

3. Оператор службы доставки должен назвать сроки и прислать смс-оповещение о сроках доставки.

4. Ждать курьера.

Правила режима самоизоляции требуют от курьера быть в медицинской маске, перчатках, а также дезинфицировать терминал бесконтактной оплаты. «Роспотребадзор» рекомендует бесконтактную доставку и оплату с дистанцией не менее 1,5 метров.

СЛУЖБЫ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ ЕДЫ В НОВОСИБИРСКЕ

Заказ через приложение-агрегатор: «Яндекс. Еда», Delivery Club

Заказ через приложение ресторана, через сайт, по телефону:

Пицца: Dodo Pizza - бесплатная доставка при заказе от 349 рублей (тел.:302-00-60), Papa Johns - при заказе от 500 рублей (тел.:202-22-22), «Пицца-Синица» - при заказе от 240 рублей (тел.:310-01-07). «Папа Карло» - при заказе от 400 рублей (тел.:209-29-29). «Прайм Пицца» - при заказе от 600 рублей (тел.:230-80-30). «Дон Пицца»- при заказе от 600 рублей (тел.:233-23-23).

Суши: «Суши Маке» - при заказе от 600 рублей (тел.:310-11-00), «Империя Суши» - при заказе от 500 рублей (тел.:399-01-11). «Харакири» - при заказе от 450 рублей (тел.:230-06-06).

Шашлыки: «Шашлыкофф» — при заказе от 500 рублей (тел.:350-11-00). «Шатун» — при заказе от 500 рублей (тел.:325-05-02). «Славянский шашлык» — стоимость доставки от 250 рублей + цена заказа. (тел.: 299-37-78)

СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ПРОДУКТОВ В НОВОСИБИРСКЕ

«Сбермаркет». Интернет-сервис доставки продуктов за 2 часа https://sbermarket.ru/

Заказ: через сайт, приложение

Время работы доставки: с 9:00-22:00 ежедневно

Цена доставки: 98 руб. за первый стандартный заказ, 158 руб. за остальные стандартные заказы

«5 пакетов». Интернет-сервис доставки продуктов от 2 часов https://www.5paketov.ru/page/dostavka

Заказ: через сайт, по телефону: 383-25-53

Время работы доставки: с 10:00-23:00, ежедневно

Цена доставки : 149 руб., бесплатная доставка при заказе от 1500 руб.

«КорзинаМаг». Интернет-сервис доставки продуктов от 2 часов https://korzinamag.ru/about/delivery/

Заказ: через сайт и по телефонам: 303-42-75, 286-42-75.

Время работы доставки: с 9:00-22:00 ежедневно

Цена доставки от 299 рублей, бесплатная доставка от 1 500 рублей.

«Везетвам.рф». Интернет-сервис доставки продуктов https://xn-80adalk6a2b9h.xn-p1ai/dostavka

Заказ: через сайт и по телефонам

Время работы доставки: пн., 0-24:00, пт., сб. с 09:30 до 00:30

Цена доставки: от 159 рублей, бесплатная доставка от 800 рублей до 2 500 рублей (Академгородок)

Интернет-магазин ООО «Универсам». Доставка продуктов от 3 часов http://nskuniversam.ru/delivery/

Заказ: через сайт и по телефону: 2- 17-95-77

Время работы доставки: ежедневно, круглосуточно.

Цена доставки от 140 рублей до 650 рублей (Бердск) + 50 рублей до квартиры.

Интернет-магазин «Гастроном». Доставка продуктов от 2 часов https://gastronom-nsk.ru/dostavka/

Заказ: через сайт и по телефону: 2 09 50 01

Время работы доставки: ежедневно с 10:00 до 23:00 (уточняется на сайте)

Цена доставки: от 150 руб. до 300 руб. (Краснообск, при заказе от 3000 руб.). Бесплатная доставка от 2500 руб. (Новосибирск).

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