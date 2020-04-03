Молитва между стульями и чай по 100 рублей: дневник «заложника» аэропорта

Последний самолет из Новосибирска в Узбекистан улетел 21 марта. Теперь граница закрыта. Ахлидин Хусанов очень хотел попасть домой, но теперь живет в аэропорту Толмачево. Он и еще 150 человек превратили международный терминал в настоящее общежитие. Именно там граждане Узбекистана едят плов, спят и даже умудряются молиться. Корреспондент КП-Новосибирск побеседовал с «узником» терминала и узнал о том, как проходит этот день сурка.

Многие из иностранцев живут в аэропорту уже вторую неделю.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МОЛИТВА С ВИДОМ НА СОЛНЦЕ

- Я ехал домой из Нижневартовска. Работаю вахтовым методом - нефть качаю. Моя смена закончилась, и я решил слетать домой, маму с папой проведать. Лететь через Новосибирск, только уже вторую неделю я торчу в этом аэропорту. Рейсов на Ташкент нет и, видимо, не предвидится.

Мой день начинается с подъема. Многие из нас встают рано утром, чтобы помолиться. На полу они расстилают ковер и читают Коран. Этот обряд совершается пять раз в день: на рассвете, перед обедом, в 15.00, на закате - примерно в 17.00 и, наконец, перед сном. Для некоторых из нас это обязательно.

Спать в такой позе не очень удобно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы специально раздвинули кресла для молитвы и не подходим к этому месту, даже не едим возле него. Выбрали такую площадку, чтобы видеть, как всходит и заходит солнце.

Нас в «общежитии» 150 человек. Собирались постепенно: каждый день из разных городов России прибывают наши земляки. Всегда по-разному: когда 20 человек приедет, когда - 10.

О душе здесь и речи быть не может. Признаюсь честно, уже больше двух недель не мылся. А где? Условий здесь нет. Вариант только один: идем в туалет, лицо умываем прохладной водой, и уже легче на душе становится. Я уже мечтаю о том, чтобы помыться.

Эти люди признаются, что уже давно не ходили в душ.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ОБЕД В СКЛАДЧИНУ

- Еду привозят земляки, которые живут и работают в Новосибирске. Чаще всего наш «командир» выезжает в город и на рынке покупает все необходимое. Сегодня, например, привез несколько ящиков лепешек и самсы. На несколько дней должно хватить. Сумма в чеке приличная - больше 17 тысяч рублей.

Хорошо, что у кого-то с собой был чайник. Можем пить горячий чай с сахаром, а не покупать в аэропорту. Знаете, тут цены конские - обычный чай около 100 рублей стоит. Хочешь с сахаром и лимоном? Доплачивай еще 30. Ну не обдираловка ли?

На втором этаже как-то раз взял кашу с хлебом - отдал 450 рублей. Суп и того дороже. Аэропорт нам ничего не предоставил. Маски мы тоже сами себе покупали - за одну штуку около 250 рублей платили.

Несмотря на экстремальные условия жизни, мужчины поддерживают чистоту за обеденным столом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ПРИХОДИТСЯ ВРАТЬ МАМЕ

- В течение дня особо заняться нечем. Ежедневно после обеда и вечером разговариваю с родителями. Чтобы мама не очень переживала, приходится ее успокаивать и говорить, что завтра или послезавтра уже буду дома, что борт подадут. Самому в это мало верится, но родителей нужно подбадривать.

Многим приходится спать на полу.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спать нам приходится как попало. Кто кресла сдвинул и пытается лечь, кто на полу сидит. Признаюсь честно, спина уже болит спать в скрюченном состоянии. Есть среди нас и любители, чтобы было пожестче. Они спят на полу или подоконниках. Вместо матраса - тонкие пледы, подушку заменяет сумка с вещами, а одеялом, если похолодает, служит куртка.

Мы каждый день живем в ожидании того, что сможем улететь домой. Уже очень хочется принять нормальный душ, лечь в теплую кровать и поесть домашнего, а не всухомятку питаться.

Еду граждане Узбекистана в основном добывают себе сами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

СКАЗАНО

«Мы дали им маски»

Корреспонденты КП-Новосибирск поговорили с пресс-службой аэропорта Толмачево. Там объяснили, чем помогают «заложникам» терминала:

- Мы обеспечили людей медицинскими масками. Больше никакой информации по их дальнейшему пребыванию в стране дать не можем.

Молодые парни часами разговаривают со своими родителями по телефону.Фото: Алена МАРТЫНОВА

P. S. 2 апреля в 9 часов утра граждан Узбекистана, которые не могут улететь домой, выселили из аэропорта Толмачево.

- Мы остались на улице. До консула дозвониться не можем, а когда приехали в посольство, там вообще оказалось закрыто, - рассказал КП-Новосибирск Бахридин Хайдиров.

Граждане Узбекистана уже несколько дней подряд пытаются связаться со своим консульством в Новосибирске, результатов это не принесло.

КП-Новосибирск также попыталась связаться с консулом Юсупом Кабулджановым. Он сказал, что на совещании и пока не может ответить на вопросы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/770277" frameborder="0"></iframe> Узники терминала: в аэропорту Толмачево появилось узбекское общежитие.Алена МАРТЫНОВА

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