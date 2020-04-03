В Голландии скупают марихуанну, а в США успокаивают жен домашних тиранов: сибиряки рассказали о карантине за границей

Сибирячка застряла вместе с сотнями россиян в Иордании - местные выселяют их из жилья, а когда будет ближайший самолет домой - никто не знает. В Нидерландах дела обстоят лучше - там никто не гонит из дома, зато штрафуют за прогулки и разгоняют свадьбы и вечеринки. В США жители скупают огнестрельное оружие и заедают стресс. КП-Новосибирск продолжает серию публикаций с рассказами новосибирцев, которые оказались отрезаны от дома из-за коронавируса и закрытых границ.

Полиция Омана стала жестко задерживать нарушителей карантина, и улицы опустели. Фото: Лариса БОРИСОВА.

ИОРДАНИЯ: ЗАКРЫТЫ МЕЧЕТИ, ПОСЛЕ ПРОТЕСТОВ ОТКРЫЛИ МАГАЗИНЫ

Бывшая сотрудница Новосибирской прокуратуры Лариса Борисова оказалась среди 230 россиян, застрявших в Иордании. Почти две недели в стране тотальный карантин: вслед за школами закрыли мечети и магазины. Военная полиция выставила на улицы патрули и стала задерживать всех недовольных режимом карантина.

Сперва в столице Иордании закрыли даже продуктовые магазины - в ответ жители Омана стали штурмом брать грузовики с хлебом и водой, силой отбивали продукты. Местные власти утихомирили народ, но появилась другая проблема - арендаторов пытаются выселить, а нового жилья не найти. Наша героиня Лариса просто боится оказаться на улице. Тогда она попадет в число нарушителей карантина и может получить до года тюрьмы по местным законам.

- До 5 апреля - даже есть информация до 10 апреля - нас отсюда не вывезут. Нас мало. Возможно нам надо ждать открытия аэропорта. В посольстве мне начинают разъяснять права, что «тебя не имеют права выселить», но сами-то понимают, что в сложившейся ситуации всем наплевать на закон, - рассказала КП-Новосибирск Лариса. - Сейчас я здесь одна с угрозой остаться без жилья. Когда ты переживаешь такие времена в чужой стране - это кажется концом всего.

В Амстердаме полиция разгоняет свадьбы и вечеринки. Фото: предоставлено Иваном БУРКОВЫМ.

НИДЕРЛАНДЫ: НАРОД ЛОМАНУЛСЯ В КОФЕШОПЫ

Новосибирский ученый Иван Бурков занимается фармацевтическим бизнесом в Нидерландах и пока доволен местными условиями карантина. Всех жителей Амстердама отправили по домам с 16 марта - закрыли магазины одежды, рестораны и кофешопы - это магазины, где легально продают марихуану, которая в России запрещена. Избалованные европейцы, когда узнали, что на кофешопы повесят замки, выстроились туда в очереди. Власти испугались давки за травкой и решили все же открыть лавочки.

- Из аптек скупили все маски и запасы лекарств - аналоги парацетамола, хлоргексидина и противовирусные средства. В магазинах ощущается дефицит спагетти и консервов. Но жесткого карантина, как в Италии или во Франции, нет. Однако поначалу после закрытия клубов полиция разгоняла домашние вечеринки и даже свадьбы. Сейчас все привыкли, но штрафы не отменены, действует правило «больше трех не собираться», - поделился с КП-Новосибирск Иван Бурков.

По официальным данным на 1 апреля 2020 года, сейчас в Нидерландах почти 13 тысяч больных коронавирусом, еще 1 тысяча человек погибли от болезни. В стране закрыто авиасообщение, отменены международные рейсы и поезда, а въезд через границу строго контролируется.

- Люди пока отдыхают, но ждут экономических последствий. Многие боятся лишиться работы, особенно тяжело тем, кто работал втемную, без аналогов нашего СНИЛС. Например, проститутки, которые тут с одной стороны легальны, а с другой - многие были устроены неофициально и теперь вынуждены принимать клиентов на дому, чтобы хоть как-то зарабатывать. При этом государство много делает для поддержки малого бизнеса, - говорит ученый-генетик из Новосибирска.

США: «ВАШ МУЖ - АБЬЮЗЕР? НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ»

Сибирячка Ирина Мамонтова попала на карантин в США и говорит, что чувствует себя почти в безопасности. Вместе с мужем-американцем она заперлась дома, пока другие жители штата выстроились в очереди перед оружейными магазинами.

- Одни американцы запасаются оружием, другие - туалетной бумагой и едой. Но очень многие помогают соотечественникам - ездят в качестве волонтеров к пожилым людям, бездомным и так далее. Действует огромное количество служб поддержки по телефону - даже есть служба помощи женщинам, которые оказались в изоляции дома с мужем-абьюзером, - объяснила КП-Новосибирск Ирина Мамонтова.

Американские врачи проводят все время на работе - власти США даже оплачивают нянечек для их детей, не говоря уже о поощрительных выплатах. Кофейни и рестораны предоставляют скидку 10% всем бюджетникам - учителям, врачам, полицейским, соцработникам и так далее.

Как говорит сибирячка, теперь продуктовые магазины открываются в 6 - 7 часов утра специально для пожилых людей, чтобы у них была возможность совершить покупки с меньшим риском подхватить коронавирус. Кроме туалетной бумаги, жители штата Миннесота раскупают муку, алкоголь, рис, уксус. В дефиците лекарства и средства гигиены - от бумажных полотенец до тайленола (аналог парацетамола) и хлоргексидина. Зато есть медицинские маски, перчатки и подгузники.

- Самый популярный товар - туалетная бумага. Строгий лимит: одна упаковка на одного человека. Даже мэрия города официально просит в «Твиттере» прекратить скупать туалетную бумагу и не смывать в унитаз ничего, кроме нее, - добавляет Ирина Мамонтова.

Из-за коронавируса власти США перенесли перепись населения 2020 года в онлайн - жители страны заполняют анкеты дома.

Многие американцы на карантине отправились на рыбалку, другие гуляют по одному или по двое. Прохожие строго соблюдают дистанцию 1,5 метра и больше, даже если два друга остановились поболтать посреди улицы. Самым сложным для многих жителей США оказалось начать тренировки - сидя дома они стали заедать стресс, а спортом заниматься просто лень…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru