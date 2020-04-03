«Хочу увидеть маму!»: школьница-модель из России застряла в Италии из-за коронавируса

16-летняя Анастасия Левинская - новосибирская школьница, которая оказалась одна в охваченной коронавирусом Италии. Девушка приехала в Милан как модель: у нее заключен контракт на три года. Но из-за эпидемии работы для моделей в городе нет, а улететь обратно Настя не может. Как подросток живет в одиночку в очаге вспышки - в нашем материале.

Настя заключила контракт с итальянским модельным агентством. Фото: Александра ПЕСЕНКО.

«ДОЧКА САМА ТАК РЕШИЛА»

- Настя очень самостоятельная, - говорит Анна, мама девушки. - Она сама решила пойти в модельное агентство, сама добилась того, что прошлой осенью ей предложили контракт на три года в итальянском модельном агентстве.

Настя согласилась: перевелась в школу, где практикуется онлайн-обучение, и стала паковать чемоданы в Милан. Девушка уверяет, что ей было совсем не страшно.

- Тогда ни о каком коронавирусе никто и не слышал, - объясняет Настя. - Эта поездка за границу была для меня не первой: в 15 лет я уже уезжала на работу в Японию. Вот тогда я сильно боялась, что впервые осталась одна, без родных…

Настя в Милане снимает квартиру. Фото: Людмила ПАНЧЕНКО.

Зато сибирячка успела поработать с крупными брендами - к примеру, Marmalato. Так что сомнений в том, что в Италии у нее все получится, не было. Искать жилье в Италии родные Насти решили не через модельное агентство, а самостоятельно: так дешевле.

- Мама сняла для меня квартиру, - рассказывает школьница-модель. - Жилье в Милане дорогое - чтобы снять квартиру в хорошем районе, нужно около 1,5 тысячи евро в месяц.

Сначала и правда все было хорошо, у Насти были пробные фотосессии, появлялись предложения о работе. Но потом случилась вспышка коронавируса.

Настя должна была проработать в Италии три года, но началась эпидемия.

«ДИСТАНЦИЯ - НЕ МЕНЬШЕ 3 МЕТРОВ»

- Тогда мы решили, что Насте лучше возвращаться в Россию, потому что здесь безопаснее, - вспоминает мама школьницы. - Сама я сейчас живу во Франции со вторым мужем, но в Новосибирске у Насти родной папа (родители девочки в разводе. - Прим. авт.), сводные брат и сестра, которых она очень любит. А еще - наша квартира, где дочка могла бы спокойно находиться.

Для Насти уже купили билеты на 31 марта, но рейс отменили. Так что школьнице пришлось остаться на съемной квартире в Италии.

- Сейчас в Милане закрыты все большие торговые центры, клубы, кафе, - перечисляет Настя. - На входе в продуктовые магазины - перчатки и санитайзеры с антисептиком. Расстояние между людьми - хоть в очереди, хоть на улице - должно быть не меньше 3 метров.

Настя соблюдает правила, чтобы не заразиться коронавирусом. Фото: Стас ШМЕЛЬ.

Посидеть с подружками в кафе нельзя, как и просто погулять. Помогает интернет: Настя общается со всеми в соцсетях.

- Еду я либо покупаю в ближайшем магазинчике, либо заказываю доставку: привозят в течение 15 - 20 минут, - описывает свой быт школьница.

А вот маску Настя носит не всегда.

- Я надеваю маску, когда захожу в магазины, аптеки. Но на улице - снимаю. Просто всегда держу необходимую дистанцию от людей - 3 метра, - признается юная модель.

Настя скучает по близким. Фото: Людмила ПАНЧЕНКО.

Но сложнее всего девушке дается то, что в чужой стране она без близких:

- Очень скучаю по маме, папе, братику и сестренке. Хочу их увидеть.

Маме Насти разлука тоже дается нелегко, но она подбадривает дочь.

- Если я начну показывать переживания, то дочке там одной еще тяжелее будет, - считает Анна. - Я верю в нее, знаю, что она рассудительная, иногда еще и мне советы дает, как быть. И как беречь себя во время вспышки коронавируса, не хуже меня знает. Настя справится!

Пока же Насте предстоит решить вопрос «неврачебного характера». В Италии сейчас обвал цен на аренду жилья - стоимость упала почти в два раза, так что девушка подыскивает варианты, где переждать эпидемию.

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