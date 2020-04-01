«Это вам не люкс»: 10 фото из жизни инфекционной больницы

Новосибирцам показали, как устроена больница, куда привозят людей с подозрением на коронавирус. Мельцеровские боксы, врачи в спецодежде, аппараты ИВЛ - к приему больных все готово.

Для тех, у кого врачи подозревают COVID-19, есть отдельный корпус. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

В специально отведенном корпусе 120 мест. Утром 30 марта было занято 56 коек. В каждой палате по две кровати, есть холодильник и тумбочки.

- Телевизора нет. Это не люкс, - объясняют врачи. - Пациенты книжки читают. Главное сейчас - безопасность.

Так выглядят палаты в специально отведенном корпусе. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

В таких палатах лежат люди с подозрением на коронавирус - те, чей диагноз еще не подтвержден.

Есть в корпусе и мельцеровский бокс. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Мельцеровский бокс - это отдельная палата, войти в нее можно только с улицы. Здесь своя собственная вентиляция, отдельный санузел. Сколько таких боксов, в инфекционной больнице не уточнили. По логике, сюда должны определять людей с подтвержденным диагнозом.

Как проходит прием в инфекционке. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Если у человека подозрение на опасный вирус, то его привозят в больницу на машине «Скорой помощи». Врач на приеме должен быть полностью защищен. У пациента измеряют температуру, выясняют, в какой стране он был и когда, с кем общался.

Одежда врача сложна. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Гардероб для встречи потенциального больного сложный. Он состоит из спецкостюма, респиратора, очков и перчаток.

Врачи уверяют, средств защиты хватает. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Есть многоразовые костюмы, их можно обработать и использовать снова. Есть одноразовые - они утилизируются в конце рабочего дня. Респираторы с фильтрами высокой степени защиты, перчатки, бахилы - все есть. Медицинских масок хватит на 180 дней, если менять их каждые два часа, говорят сотрудники инфекционной больницы.

Часть тестов на коронавирус делают в больнице. Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Инфекционная больница часть анализов изучает самостоятельно, в том числе на коронавирус. Однако местные врачи проводят только первичные анализы и только для тех, кто был за границей или тесно общался с зараженным человеком. Если диагноз подтвержден, то повторно он направляется в «Вектор».

Чем же лечат заболевших? Фото: пресс-служба минздрава НСО.

Если подозрения на коронавирус не сняты, то человека оставляют в больнице, берут анализы. После лабораторного подтверждения диагноза пациенту назначают калетру и рибавирин. Выздоровевшим человек считается после того, как чистые результаты анализов получены дважды.

На косяке виден список - график кварцевания бокса.

Начался сезон простуд, и врачам приходится часто успокаивать людей. Каждый второй находит у себя симптомы коронавируса. Мнительных людей много.

В больнице лежат и те, у кого отрицательный анализ на коронавирус.

Если у человека, вернувшегося из-за границы или тесно контактировавшего с ним, наблюдаются серьезные симптомы, но тест отрицательный, то пациент все равно ложится в стационар. Ему прописывают симптоматическое лечение. Через 10 дней снова берут анализ, если он в порядке, пациента отпускают домой.

Работы у медиков прибавилось, но аврала нет, все под контролем. Однако в регионе готовятся к вспышке. В 11-й больнице разворачивают госпиталь для возможных пациентов с коронавирусом..

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