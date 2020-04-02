2020-04-02T21:08:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Под наблюдением врачей находятся более 6 тысяч сибиряков.Под наблюдением врачей находятся более 6 тысяч сибиряков.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года за сутки не увеличилось: об этом сообщил оперативный штаб Новосибирской области. Лабораторно диагноз подтвержден у 10 человек, причем двоих сибирячек уже выписали из больницы.

- Под медицинским наблюдением остаются 6354 человека: они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с теми, у кого подтвержден коронавирус, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Есть и хорошие новости: карантин закончен для 2690 человек: коронавирус у них не выявлен, и они спокойно могут покидать пределы дома.

Напоминаем, в Новосибирской области работает горячая линия: обратиться на нее можно по тел. 8-800-2000-112. Там вам не только расскажут, какие симптомы есть у коронавируса и как от него защититься, но и на какую помощь в связи со вспышкой болезни могут рассчитывать новосибирцы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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