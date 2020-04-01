Аэропорт в 15 снимках: как изменилась жизнь Толмачево из-за коронавируса

В новосибирском аэропорту Толмачево непривычно тихо. Не слышно объявления рейсов за границу, стука колесиков чемоданов о кафель и разговоров туристов, которые собираются на отдых. Теперь по громкой связи изредка объявляют о внутренних рейсах, попутно предупреждая о мерах против коронавируса. Как изменилась жизнь крупнейшего транспортного узла Сибири за несколько недель?

Сибиряки придерживаются правил и носят маски.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Возле здания аэропорта людей немного. Как и прежде, дежурят таксисты. Прилетевшие стараются соблюдать меры безопасности - ходят в масках и перчатках. Некоторые не в тоненьких медицинских масках, а в самодельных внушительных ватно-марлевых повязках. Видно, что народ напуган новостями вокруг коронавируса и боится заболеть.

Машина распыляет дезинфицирующий раствор.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стараются не допустить коронавирусную инфекцию на территорию аэропорта и работники Толмачево. Санитарная обработка начинается с крыльца. Два раза в день привокзальную площадь и аванперрон обрабатывают специальным раствором - гипохлоритом натрия. Он обладает антисептическим и дезинфицирующем свойством.

В аэропорту уже нанесена дистанционная разметка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На входе перед стойками регистрации нанесена разметка. Это помогает людям держаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Теперь так положено по постановлению правительства Новосибирской области. Именно такая дистанция поможет защититься от коронавируса.

Волонтеры ежедневно дежурят в терминале прилета.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В терминале прилета дежурят волонтеры из медицинского колледжа. Они работают ежедневно с 8 часов утра и до 8 часов вечера.

На тепловизорах отображается температура тела.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Будущие врачи измеряют людям температуру тепловизором, который предоставило АО «РЭС», и раздают листовки о профилактике коронавируса.

Работник клининговой службы дезинфицирует ленту выдачи багажа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В здании аэропорта дезинфекцию проводят каждые два часа. Ленту приема багажа, стекла, кресла, ручки, тележки и все остальное обрабатывают таким же раствором, что и площадку перед зданием.

Волонтеры измеряют прилетевшим температуру.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Основное сейчас - чувство ответственности. Нужно уметь не создавать панику среди людей. Если до 21 марта люди шли и смеялись, то теперь относятся к сложившейся ситуации более серьезно. На работе в Толмачево задействованы 46 волонтеров, - рассказала Ирина Колдобанова, преподаватель медицинского колледжа.

Для волонтеров разработан особый порядок - как одеваться на смену.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для волонтеров существует целая инструкция «Как собраться перед сменой». Каждый должен надеть специальные очки, предварительно обработанные спиртовой салфеткой изнутри и снаружи. Далее - маска, халат. В последнюю очередь надевают перчатки.

Все перчатки и маски утилизируются.Фото: Алена МАРТЫНОВА

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Все перчатки и маски утилизируются.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда смена у волонтеров подходит к концу, свои маски и перчатки они выкидывают в мусорное ведро. Специальный мешок - желтого цвета. Это означает, что утилизируются отходы класса В, то есть соприкасавшиеся с человеческими выделениями.

Прилетевшие ждут свой багаж в масках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Все ожидающие багаж - в масках. Однако дистанцию 1,5 метра народ все-таки не соблюдает.

Сейчас авиаперелеты возможны только по территории России.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как отметили в аэропорту, из-за коронавируса первыми приняли на себя экономический удар авиакомпании. За ними - аэропорты, туристические фирмы. Пока перелеты возможно только по территории Российской Федерации.

Водители такси не отчаиваются и ищут клиентов среди прилетевших.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Местные таксисты не отчаиваются и продолжают зазывать народ.

- Машины мы каждый день обрабатываем озоном. Сами ездим в масках, пассажирам их не выдаем. У нас и так стерильно в салонах, - объяснил КП-Новосибирск один из водителей.

Он же признался: народу стало меньше, а ценник на услуги перевозок не поднялся, так что шоферы в минусе.

Прилетевшим можно взять кофе с собой.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Не все кафе в Толмачево закрылись. Но посидеть и выпить кофе, как прежде, не получится - напиток только навынос, через прилавок

Полиция в аэропорту.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Таковы правила. А чтобы их не нарушали, в Толмачево дежурят полицейские. К привычной форме у них добавились маски.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/770231" frameborder="0"></iframe> Что происходит в аэропорту Толмачево во время пандемии коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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