Коронавирус в Таиланде, последние новости на 1 апреля 2020 года: 2 человека умерли, еще 120 заразились
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Таиланде на 1 апреля 2020 года очень тревожные: за минувшие сутки болезнь выявили еще у 120 человек. Теперь общее число заразившихся составляет 1771. Увы, не всех заболевших удалось спасти:
- Утром 1 апреля умерли 2 человека. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 12, - сообщили в Министерстве общественного здравоохранения в Таиланде.
Тем временем посольство России уже опубликовало список рейсов, на которых будут вывозить российских туристов: билеты на них уже можно купить. КП-Новосибирск публикует список рейсов, на которых можно будет улететь:
2 апреля 2020
«S7» рейс S75704 Бангкок (Суварнабхуми, 10.55) – Новосибирск (18.30), загрузка – 163 места;
«S7» рейс S76332 Бангкок (Суварнабхуми, 13.00) – Иркутск (19.20), загрузка – 164 места;
3 апреля 2020
«S7» рейс S75702 Бангкок (Суварнабхуми, 07.25) – Новосибирск (15.00), загрузка – 183 места;
4 апреля 2020
«S7» рейс S75702 Бангкок (Суварнабхуми, 07.25) – Новосибирск (15.00), загрузка – 164 места;
«S7» рейс S76332 Бангкок (Суварнабхуми, 13.00) – Иркутск (19.20), загрузка – 160 мест;
«S7» рейс S76262 Бангкок (Суварнабхуми, 13.00) – Владивосток (14.35), загрузка – 164 места;
5 апреля 2020
«S7» рейс S75702 Бангкок (Суварнабхуми, 07.25) – Новосибирск (15.00), загрузка – 164 места.
*Время графика полетов – московское.
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ИСТОЧНИК KP.RU