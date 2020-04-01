Коронавирус в Таиланде, последние новости на 1 апреля 2020 года: 2 человека умерли, еще 120 заразились

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Таиланде на 1 апреля 2020 года очень тревожные: за минувшие сутки болезнь выявили еще у 120 человек. Теперь общее число заразившихся составляет 1771. Увы, не всех заболевших удалось спасти:

- Утром 1 апреля умерли 2 человека. Общее число погибших с начала эпидемии достигло 12, - сообщили в Министерстве общественного здравоохранения в Таиланде.

Тем временем посольство России уже опубликовало список рейсов, на которых будут вывозить российских туристов: билеты на них уже можно купить. КП-Новосибирск публикует список рейсов, на которых можно будет улететь:

2 апреля 2020

«S7» рейс S75704 Бангкок (Суварнабхуми, 10.55) – Новосибирск (18.30), загрузка – 163 места;

«S7» рейс S76332 Бангкок (Суварнабхуми, 13.00) – Иркутск (19.20), загрузка – 164 места;

3 апреля 2020

«S7» рейс S75702 Бангкок (Суварнабхуми, 07.25) – Новосибирск (15.00), загрузка – 183 места;

4 апреля 2020

«S7» рейс S75702 Бангкок (Суварнабхуми, 07.25) – Новосибирск (15.00), загрузка – 164 места;

«S7» рейс S76332 Бангкок (Суварнабхуми, 13.00) – Иркутск (19.20), загрузка – 160 мест;

«S7» рейс S76262 Бангкок (Суварнабхуми, 13.00) – Владивосток (14.35), загрузка – 164 места;

5 апреля 2020

«S7» рейс S75702 Бангкок (Суварнабхуми, 07.25) – Новосибирск (15.00), загрузка – 164 места.

*Время графика полетов – московское.

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